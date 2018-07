Umfrage: Das ist die beliebteste Hip-Hop-Gruppe Deutschlands

Wer sind die beliebtesten Hip-Hopper Deutschlands? Die Antwort darauf gibt eine YouGov-Umfrage, die von der „Bild am Sonntag“ veröffentlicht wurde.

Die Fantastischen Vier sind einer Umfrage zufolge die beliebtesten Hip-Hopper in Deutschland. In einer von der "Bild am Sonntag" veröffentlichten YouGov-Umfrage bekamen sie einen Beliebtheitswert von 28 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgten die Rapper Cro mit zwölf Prozent und Sido mit elf Prozent. Fanta Vier gewann demnach außer bei den 18- bis 24-Jährigen alle Altersklassen - die jungen Musikhörer stehen mehr auf den Rapper Alligatoah.

Grundlage für die Umfrage waren die Platzierungen der deutschsprachigen Hip-Hop- und Rap-Stars in den Jahresalbumcharts von 2013 bis 2017. Insgesamt seien 2048 Personen befragt worden.

