Umfrage: Wie soll die „Zeitung der Zukunft“ aussehen?

Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut und doch in vielen Ländern dieser Welt eingeschränkt. © Lukas Schulze

Die Umfrage im Rahmen einer Projektarbeit findet online statt, ist kostenlos und anonym. Alle Daten werden ausschließlich für die wissenschaftlichen Zwecke der Arbeit genutzt. Mehr dazu hier:

Vera Mack, Studentin an der DHBW in Heidenheim, hat im Zuge einer Projektarbeit eine Umfrage erstellt zum Thema „Zeitung der Zukunft“. An der Umfrage dürfen alle Personen teilnehmen, egal ob Leser oder nicht. Bei der Erhebung geht es unter anderem um die Mediennutzung und den Nachrichtenkonsum. Die wichtigen Erkenntnisse dieser Umfrage sollen dabei helfen, das Medium Zeitung auch in Zukunft ansprechend zu gestalten. Mehr dazu finden Sie bei der Schwäbischen Post.