Weshalb Sie umgekippte Kegel am Straßenrand unbedingt liegen lassen sollten

Von: Kilian Bäuml

Wer im Sommer umgekippte Leitkegel sieht, sollte sie nicht aufstellen oder wegräumen. Sie erfüllen einen wichtigen Zweck.

Kassel – Wer im Sommer mit dem Auto unterwegs ist, sieht hin und wieder am Straßenrand umgekippte Pylonen. Die weiß-roten Hütchen werden meistens zur Sicherung eines Fahrbereichs verwendet. Liegen sie am Straßenrand, erfüllen sie jedoch einen ganz anderen Nutzen, der nicht direkt etwas mit dem Straßenverkehr zu tun hat. Stattdessen helfen sie der Feuerwehr.

Umgekippte Kegel am Straßenrand sollte man liegen lassen, denn sie helfen die Feuerwehr

Der Sommer bringt häufig nicht mehr nur Sonne, sondern inzwischen oft auch Extrem-Hitze, in vielen Teilen Europas ist es im Sommer zu trocken. Auch in Deutschland prognostizieren Experten bereits eine Dürre. Das führt dazu, dass die Gefahr für Waldbrände steigt. Wenn es irgendwo brennt, sollen die umgekippten Pylonen der Feuerwehr dabei helfen, die richtige Stelle zu finden.

Wenn die Hütchen am Straßenrand liegen, sollten sie auf keinen Fall aufgestellt werden. Darum bittet die Feuerwehr der Stadt Königs Wusterhausen bei Berlin auch auf Social Media und informiert über den Gebrauch der Kegel.

Umgekippte Kegel am Straßenrand weisen der Feuerwehr den Weg bei Waldbränden

„Diese Hütchen stellen wir immer dann auf freiem Gelände oder im Wald auf – wo es ja keine benannten Straßen oder Wege gibt – wenn wir zur Einsatzstelle finden müssen“, erklärte Jürgen Weiß vom Landesfeuerwehrverband Bayern dem BR. „Wir fahren in der Regel mit einem kleineren Fahrzeug voraus, erkunden die Einsatzstelle im Wald – und um den nachrückenden Einsatzkräften den Auffindungsort zu kennzeichnen, legen wir bei einer Weggabelung den Verkehrsleitkegel auf den Boden – mit der schmalen Seite in die Richtung, in die man abbiegen muss.“

Manche Wälder verkommen zwar zu echten Müllhalden, doch die Pylonen werden absichtlich liegen gelassen und sind als provisorische Wegweiser wichtige Helfer der Feuerwehr, deshalb sollten sie auch auf keinem Fall weggeräumt werden.

Umgekippte Kegel helfen der Feuerwehr – immer mehr Waldbrände in Deutschland

Waldbrände werden immer häufiger – auch in Deutschland. In Hessen ist bei einem Brand im Reinhardswald eine Fläche von 4000 Quadratmeter abgebrannt. Noch drastischer ist die Lage nach einem Waldbrand im brandenburgischen Jüterbog, wo eine Fläche von über 700 Hektar abgebrannt ist. (kiba)