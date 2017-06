Unbekannte klauen Schwerverletztem das Motorrad

Erst ein schwerer Unfall - dann auch noch ein dreister Diebstahl: Einem schwer verletzten 18-Jährigen ist in Hessen das Motorrad geklaut worden.

Bad Schwalbach - Erst schwer gestürzt, dann auch noch bestohlen: Ein 18-jähriger Mann ist bei einem Unfall auf einer Bundesstraße im Rheingau-Taunus-Kreis schwer verletzt worden - Diebe klauten später seine zerstörte Maschine am Straßenrand. Der junge Mann war am Dienstagabend wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr rund 70 Meter über den Grünstreifen und wurde schließlich in den Wald geschleudert.

Der Mann kam in ein Krankenhaus. Sein stark beschädigtes Motorrad stellten die Beamten an den Fahrbahnrand, wo es die Verwandten abholen sollten. Doch als sie am späten Abend kamen, war das Gefährt weg. Die Polizei geht davon aus, dass es mit Hilfe eines Kleinlastwagens gestohlen wurde.

dpa

