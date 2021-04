Unbekannte schießen auf Hamburger Polizei

Alarm in Osdorf

+ © Friso Gentsch/dpa In Hamburg-Osdorf wurde auf Polizisten geschossen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Plötzlich ein Knall, dann ein Loch in der Scheibe. Beamte der Hamburger Polizei setzen am späten Montagabend ein Notruf ab: Auf sie wurde geschossen!

Hamburg – Sirenen und Blaulicht in der Nacht: Plötzlich wimmelt es in der Straße Bornheide in Hamburg-Osdorf (Bezirk Altona) von Polizeiautos. Die Beamten eilten ihren Kollegen zu Hilfe – nachdem auf sie geschossen wurde! Die betroffenen Beamten waren im Streifenwagen unterwegs, als sie einen Knall hörten.

Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, hatte etwas ihre Scheibe auf der Fahrerseite durchschlagen. Die Beamten blieben dabei unverletzt. Ein Großaufgebot der Polizei durchsuchte das Gebiet, sperrte die Straße. Auch die Kriminalpolizei ermittelte. Und tatsächlich: Die Einsatzkräfte wurden in der Nähe des Streifenwagens fündig. Was die Ermittler am Tatort entdeckten und was hinter den Schüssen auf den Polizeiwagen * steckt, lesen Sie auf 24hamburg.de. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.