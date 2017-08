Unbekannter entblößt sich vor Kindern und will Achtjährige wegtragen

Ein Unbekannter hat in einem Kleingartengelände in Lübeck versucht, ein achtjähriges Mädchen wegzutragen. Dabei schrie das Mädchen um Hilfe - der Mann ließ das Mädchen fallen und flüchtete.

Lübeck - Ein Unbekannter hat in einem Kleingartengelände in Lübeck versucht, ein achtjähriges Mädchen wegzutragen. Er soll das Mädchen von hinten gepackt und hochgehoben haben, wie die Polizei nach Aussage des Kindes am Dienstag mitteilte. Anschließend versuchte er demnach, mit dem Mädchen wegzulaufen. Als das Mädchen um Hilfe schrie und Menschen in den umliegenden Gärten auf den Angreifer aufmerksam wurden, ließ er das Mädchen fallen und flüchtete. Zuvor soll der Unbekannte sein Geschlechtsteil vor den Kindern entblößt haben, die am Samstag gemeinsam mit der Achtjährigen auf dem Gelände spielten. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts von Sexualstraftaten zum Nachteil der Kinder, Freiheitsberaubung und Körperverletzung. In diesem Zusammenhang werden dringend Zeugen gesucht. Der Beschreibung nach soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 180 cm bis 185 cm großen Mann im Alter von 30-35 Jahren handeln. Er soll kurze, dunkelblonde Haare und ein westeuropäisches Erscheinungsbild haben. Zur Tatzeit soll der Mann mit einem kurzen, dunklen T-Shirt sowie einer dunklen Jeans bekleidet gewesen sein. Auf dem Rücken soll er einen dunklen Rucksack getragen haben.

dpa