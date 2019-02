Unbekannter setzt sehbehinderte und kranke Katze in Farbeimer aus

Polizei sucht nun Eigentümer

+ © Polizei Stade Beamtinnen kümmerten sich um die Katze, die eine Nacht in einer Zelle verbrachte. © Polizei Stade

Ein Unbekannter hat in Stade in Niedersachsen eine sehbehinderte Katze in einem Eimer vor einer Tierarztpraxis ausgesetzt. Nach einer Nacht auf einem Polizeirevier lebt das Tier nun im Tierheim.