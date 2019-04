Tödliches Drama: 22-Jährige tritt auf Fahrbahn, wird sofort erfasst und stirbt

Tödliches Drama auf der Autobahn: Eine junge Frau hält auf dem Standstreifen, verlässt ihr Auto und wird dann von einem heranrasenden BMW erfasst.

Schüttorf - Bei einem Unfall auf der Autobahn 31 Emden-Oberhausen ist am frühen Samstagmorgen bei Schüttorf (Kreis Grafschaft Bentheim) eine Frau tödlich verletzt worden, wie kreiszeitung.de* berichtet. Nach Angaben eines Polizeisprechers in Lingen hatte eine 22 Jahre alte Niederländerin aus zunächst unbekannten Gründen die Fahrbahn in Richtung Ruhrgebiet betreten und war dann von einem Auto erfasst worden.

+ Die Fahrbahn der A31 war für mehrere Stunden voll gesperrt. © nonstopnews

Emsland: 22-jährige Frau bei Unfall auf A31 tödlich verletzt

Wie die Polizei mitteilt, hatte die 22-jährige Frau aus Ermelo in den Niederlanden gegen 6.10 Uhr die Fahrbahn in Richtung Ruhrgebiet betreten und war von einem Auto erfasst worden. Warum sie sich etwa zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Schüttorf Ost auf der Autobahn aufhielt ist derzeit nicht bekannt. Ihr 35-jähriger Begleiter, mit dem sie zuvor in einem Auto unterwegs war, wird von der Autobahnpolizei zu dem Unfallgeschehen befragt.

Die Feuerwehr aus Schüttorf unterstützte die Autobahnpolizei mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften. Die Fahrbahn der A31 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

+ Samstagmorgen kam es gegen 06.10 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. © Google-Maps

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen

In der Nacht zu Samstag wurde ein 46-jähriger Mann aus Passau bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Stuhr leicht verletzt.

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.