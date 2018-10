Zug rammt Lastwagen am Bodensee - 17 Verletzte

Die Unfallstelle am Bodensee.

Sipplingen - Bei einem Zugunglück an einem Bahnübergang am Bodensee sind zahlreiche Menschen leicht verletzt worden.

Nach Polizeiangaben rangierte ein Lastwagen am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr in Sipplingen (Baden-Württemberg) an einem Bahnübergang und geriet dabei mit seinem Auflieger auf die Gleise. Ein mit etwa 100 Menschen besetzter Interregio-Express der sogenannten Bodenseegürtelbahn habe nicht mehr rechtzeitig halten können und den Auflieger gerammt. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.

Der Fahrer des Triebwagens, der Lastwagenfahrer sowie 15 Fahrgäste der Bahn seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Bahnstrecke Friedrichshafen-Singen wurde gesperrt.

Frühestens am Nachmittag soll die Strecke wieder freigegeben werden. Ein Polizeisprecher sagte mit Verweis auf Bahnangaben, der Sachschaden könnte im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen. Insbesondere der Zug soll im Frontteil stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit sein. Er sollte später in einen nahen Bahnhof geschleppt werden.

Die Feuerwehr hat nach eigenen Angaben zwischenzeitlich auf der offenen Bahnstrecke ein Podest gebaut und ist derzeit damit beschäftigt, die Fahrgäste aus dem Zug und in das Bahnhofsgebäude zu bringen. Dort werden die Zuginsassen betreut und ärztlich untersucht. Die Zahl der Verletzten könnte deshalb nach Einschätzung der Feuerwehr noch steigen.

Nach Angaben der Feuerwehr kam die Bahn etwa 220 Meter nach der Kollision in Sipplingen (Baden-Württemberg) zum Stehen. Wie viele Züge täglich auf der Strecke unterwegs sind, war zunächst unbekannt.

dpa/va