Fahrer holt Zigaretten: Plötzlich rollt sein eigener Laster auf ihn zu

Unfall an Tankstelle

+ © picture alliance / dpa An einer Tankstelle in Espelkamp rollte plötzlich sein eigener Laster auf einen Mann zu.(Symbolbild) © picture alliance / dpa

Kurioser Unfall in Espelkamp. Ein Mann will an einer Tankstelle Zigaretten holen und wird dabei von seinem eigenen Laster angefahren.