Schwerer Unfall im Europa-Park: Gerüst zusammengebrochen - Vier Verletzte

Von: Sarah Neumeyer

Teilen

IPPEN-MEDIA-Eilmeldung © Ippen Media

Im Europa-Park in Rust bei Freiburg sind am Montag vier Menschen verletzt worden. Ein Gerüst soll zusammengebrochen sein.

Rust - Vier Menschen sind am Montag bei einem Unfall im Europa-Park in Rust bei Freiburg verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Gerüst zusammengebrochen, von dem aus Menschen in ein Wasserbecken springen sollten, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Weiter Informationen in Kürze.