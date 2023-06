Grausames Bootsunglück auf Mallorca – Urlauberin gerät in Schiffsschraube und stirbt

Von: Momir Takac

Eine Frau macht mit Begleitern einen Bootsausflug vor der Küste Mallorcas. Auf dem Meer ereignet sich dann ein schlimmer Unfall.

Artá/München - Auf den Balearen hat sich ein grausamer Unfall ereignet, wobei eine Frau ums Leben gekommen ist. Die Touristin ist auf Mallorca von einer Schiffsschraube erfasst worden und war offenbar sofort tot.

Die 34 Jahre alte Inderin fuhr mit mehreren Miturlaubern mit einem Freizeitboot vor dem abgelegenen und unbewachten Naturstrand s’Arenalet d’Aubarca im Nordosten der beliebten Urlaubsinsel auf dem Meer umher, berichtete die Mallorca Zeitung. Aus bislang noch ungeklärten Gründen fiel die Frau ins Wasser, als das Boot fuhr.

Mallorca: Urlauberin von Schiffsschraube erfasst und getötet

Die Touristin wurde dann von der Schiffsschraube erfasst und wurde tödlich verletzt. Der mallorquinische Fernsehsender IB3 berichtete von besonders schweren Verletzungen im Gesicht und an den Beinen.

Auf Mallorca ist eine Urlauberin von einer Schiffsschraube getötet worden. (Symbolbild) © IMAGO / localpic

Laut der Guardia Civil, die für die Küstenwache zuständig ist, und die Ermittlungen führt, sprang der Kapitän sofort vom Boot und zog die Frau aus dem Meer. Dort soll sie jedoch bereits keine Lebenszeichen gehabt haben. Rettungskräfte, die am Sonntag (18. Juni) um 13.46 Uhr alarmiert wurden, brachten sie noch in das Krankenhaus nach Inca. Dort konnte aber nur noch ihr Tod festgestellt werden.

Unfälle mit Schiffsschrauben kommen auf Mallorca immer wieder vor

Die Begleiter der Inderin mussten im Sporthafen von Can Picafort von einem Psychologen betreut werden. Unfälle, bei denen Schwimmer in Schiffsschrauben geraten, kommen auf Mallorca immer wieder vor. Gerade in der Hochsaison sind viele Boote und Schiffe auf dem Wasser unterwegs. Daher ist es ratsam, eine Boje hinterherzuziehen, wenn man auf das Meer hinausschwimmt.

Erst im März 2023 erging ein Urteil zu einem Unfall vor acht Jahren, als ein damals elfjähriges Mädchen in die Schiffsschraube eines Motorboots geraten war. Im selben Jahr starb unter gleichen Umständen ein Kind in Sa Rápita. 2019 wurden ein Mann und ein Junge verletzt. (mt)