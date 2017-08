Unfall mit zwei Toten: Das sagt der Anwalt

Horror-Crash in Rosenheim

In zwei Wochen beginnt der Prozess gegen zwei Männer, die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft schuld am Tod von zwei jungen Frauen aus dem oberbayerischen Samerberg sein sollen. Nun wendet sich die Verteidigung eines Angeklagten mit klaren Worten an die Öffentlichkeit.