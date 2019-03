Acht Verletzte nach schwerem Bus-Unfall – darunter auch ein Kind

Schwerer Bus-Unfall fordert mehrere Verletzte in Heilbronn

Heilbronn - Am Freitagnachmittag (29. März) ereignet sich ein schwerer Unfall mit einem Bus. Mehrere Personen werden verletzt, ein Kind sogar schwer. Mehr dazu:

Der schwere Unfall in Heilbronn ereignet sich am Freitag gegen 14:30 Uhr. Zu dieser Zeit ist ein Audi-Fahrer auf der Karl-Wüst-Straße in Richtung Neckargartach unterwegs.

An der dortigen Shell-Tankstelle will der Autofahrer nach rechts zum Tanken abbiegen. Dafür muss er eine Busspur queren – und dabei passiert es.

Schlimmer Unfall in Heilbronn: Auto prallt gegen Bus

+ Es werden acht Personen bei dem Unfall in Heilbronn verletzt. © HEIDELBERG24/Franziska Hessenauer/Einsatz-Report24 Wie HEIDELBERG24* berichtet, übersieht der Audi-Fahrer einen neben ihm fahrenden Stadtbus. Es kommt zum Unfall in Heilbronn. Der Audi stößt mit dem Bus zusammen, prallt zurück und stößt gegen einen VW Polo.

Viele Verletzte nach Bus-Unfall in Heilbronn

Fünf Insassen im Bus werden durch den Unfall leicht verletzt, ein Kind sogar schwer. Zudem verletzen sich der Beifahrer im Audi sowie der VW-Fahrer leicht.

+ Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. © HEIDELBERG24/Franziska Hessenauer/Einsatz-Report24 Die Höhe des Unfallschadens liegt nach ersten Einschätzungen bei etwa 50.000 Euro.

