Deutscher Pilot verliert Kontrolle und rast mit seiner Maschine in Baum

In dem Video ist zu sehen wie das Flugzeug i den Baum kracht.

Ein Pilot verliert die Kontrolle über sein Flugzeug - und rast in einen Baum. Das Video dazu verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Dass das Unglück so endet, hätte niemand gedacht.

Connecticut - Der 79-jährige Pilot Manfred Frost aus Connecticut verlor am Montagmorgen während des Flugs die Kontrolle über seine Maschine und krachte in einen Baum - der ursprünglich aus Deutschland stammende Mann kam jedoch glimpflich davon, wie nbconnecticut.com berichtet.

Überwachungskameras zeigen, wie das Flugzeug über einem Parkplatz in der Nähe des Flughafens immer weiter an Höhe verliert, bevor es zur Kollision kommt. Ein schreckliches Unglück: Doch wie durch ein Wunder überlebte der Pilot den Unfall so gut wie unverletzt.

Nach dem Zusammenstoß überschlägt sich das Flugzeug fast - kippt dann aber zur Seite und kommt auf der anderen Seite des Baumes zum Stehen - in der richtigen Position, ohne die neben dem Baum stehenden Autos auch nur zu berühren, geschweige denn zu beschädigen. Im Gegenteil: Es sieht aus, als hätte der Pilot lediglich dort parken wollen. Frost hatte unglaubliches Glück: „Ich bin wirklich froh, dass ich da mit nur wenigen Verletzungen raus gekommen bin“, sagte er gegenüber dem Fernsehsender NBC. Der Tank des Flugzeuges habe ein kleines Loch gehabt.

Das Video wurde inzwischen mehr als 200.000 mal angesehen. Einer der Kommentare zu dem Video lautete: „Wenn du vorhast ein Flugzeug abstürzen zu lassen, ist das die richtige Art und Weise es zu tun.“ Abgesehen von dieser humorvollen Aussage können die meisten jedoch kaum fassen, wie harmlos der Schreck endete.

mm