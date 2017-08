Grusel-Wolke am Himmel sorgt für Angst und Schrecken

Feuerrot und bedrohlich wirkte eine Wolke über Brasilien und jagte damit vielen Menschen Schrecken ein.

Brasilien - Ein unglaubliches Naturspektakel war am Donnerstagabend im Südosten von Brasilien zu beobachten. So schön die Wolke auch war, so versetzte sie zunächst viele Menschen in Angst und Panik.

Nuvem em forma de 'flecha vermelha' viraliza e chama atenção em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Meteorologista informou que caso se trata de uma nuvem de poeira. O biomédico João Paulo Magalhães fez o registro por volta das 17h da última quinta-feira (17), no bairro Santa Rita, postou nas redes sociais e o vídeo viralizou. Ein Beitrag geteilt von Jornal Folha do Estado BA (@folhadoestado) am 18. Aug 2017 um 18:32 Uhr

Denn die Wolke, die sich über der brasilianischen Stadt Teixeira de Freitas bildete, macht einen gefährlichen Eindruck. Viele erinnerte die Formation der Wolken an den Beginn eines Tornados. Andere dachten, dass es ein Meteorit sei, der auf die Erde herabfallen würde.

This interesting cloud feature appeared over Teixeira de Freitas in Brazil on August 17, 2017 pic.twitter.com/xHSxUYLjOl — Ron Baalke (@RonBaalke) 20. August 2017

Später stellte sich erst heraus, dass es Staubwolken waren. Sie wurden durch das abendliche Sonnenlicht rot gefärbt und bildeten damit ein harmloses Naturspektakel.

