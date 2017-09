Unwetter auch in Kroatien: Zadar verwüstet

Aufräumen nach starken Regenfällen

+ © AFP Starker Regen hat am Dienstag den kroatischen Küstenort Zadar überschwemmt. © AFP

Nach Italien hat nun auch Kroatien ein Unwetter getroffen: Am Montag hat es in der Küstenstadt Zadar so stark geregnet, dass der Ort überschwemmt wurde.