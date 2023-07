Über 350 Unwetter-Notrufe in Berlin: Tornado-Verdacht in Brandenburg – Videos zeigen Ausmaß

Von: Robin Dittrich

Nach einem heftigen Unwetter in Berlin und Brandenburg rückte die Feuerwehr zu hunderten Einsätzen aus. Einige Menschen wurden bei den Gewittern verletzt.

Berlin – Nach schweren Gewittern und Stürmen tauchen immer mehr Videos der Unwetter auf. Durch herabstürzende Äste und einen Unfall wurden drei Menschen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schweres Unwetter in Berlin – 350 Notrufe, Videos zeigen Ausmaß

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte bereits am Wochenende an, dass es am Montag (24. Juli) zu schweren Unwettern in Berlin und Brandenburg kommen kann. Ab Montagabend bis Dienstag früh wurden von der Feuerwehr 391 wetterbedingte Einsätze gezählt. Von Montagabend bis kurz nach Mitternacht galt in Berlin sogar der „Ausnahmezustand Wetter“. Auch zu größeren Einsätzen musste die Feuerwehr ausrücken. Unter anderem stürzten Teile vom Dach einer Lagerhalle aufgrund der Wassermassen ein.

Durch das schwere Unwetter in Berlin stürzte sogar ein Baum quer auf die Prenzlauer Allee. © Annette Riedl/dpa

In den sozialen Medien wurden einige Videos des schweren Unwetters in Berlin geteilt. Ein Twitter-Nutzer schrieb unter sein gepostetes Video: „Ich habe noch nie etwas derartiges gesehen. Berlin. Es wird jeden Tag schlimmer und schlimmer.“ Zu sehen ist in dem Video ein schwerer Sturm mit Hagel und starkem Regen. Die Straße ist durch die Wassermassen bereits leicht überflutet, der Sturm lässt auch die Markise des Hauses umherwehen.

Schwerer Sturm sorgt für Schäden und verängstigte Bewohner

Bei dem schweren Sturm in Berlin wurden Windböen von über 110 km/h gemessen. Während es in Berlin vor allem nass wurde, blieb Brandenburg nicht von einer Vielzahl an Schäden verschont. Dort knickten gleich mehrere Bäume um, Schornsteine wurden von Häusern gerissen. „Man konnte nichts mehr sehen, es war einfach nur Hagel. So eine Wucht, man hat nur gehofft, dass nichts kaputtgeht“, zitiert der Focus eine Anwohnerin aus Brandenburg.

Frank Kulicke, Bürgermeister im Werneuchener Ortsteil Krummensee, sagte gegenüber dem rbb: „Wir vermuten, dass eine Windhose oder wie man es auch immer nennen will, durch den Ort gegangen ist. Bäume wurden wie Streichhölzer umgeknickt.“ Laut eines Berichts von t-online.de gaben Bewohner gegenüber „einem Reporter vor Ort“ ebenfalls an, sie hätten „einen Tornado gesehen.“

Videos zeigen heftiges Unwetter in Berlin – „Wenn nicht mal mehr das Bahnhofsdach schützt“

Weitere Menschen teilten ihre Videos des Sturms auf Twitter. Auch dort lassen sich Hagel, Gewitter und sich stark bewegende Bäume erkennen.

Durch die starken Regenmassen hielt offenbar nicht einmal das Dach einer S-Bahn-Station. Ein Twitter-User teilte gleich mehrere Videos davon, wie Wassermengen das Dach herunterkommen und teils auf die am Bahnhof stehende S-Bahn niederprasseln.

Am Dienstag (25. Juli) warnte das Straßen- und Grünflächenamt Berlin-Mitte vor dem Betreten der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass in der Folge des Sturms noch immer Bäume umstürzen oder Äste herabfallen. In den kommenden Tagen soll es zwar nicht mehr zu ähnlich starken Stürmen kommen, im August rechnen Experten jedoch mit kühlen Temperaturen, Schauern und Gewittern. (rd mit dpa)