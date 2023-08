Land unter in Hamm und NRW: Unwetter führt zu überfluteten Straßen und Kellern

Von: Simon Stock

Die Feuerwehr Münster kämpfte im Stadtteil Nienberge gegen die Wassermassen. © Feuerwehr Münster/dpa

Straßen und Keller unter Wasser, überlaufende Seen: Teile von NRW wurden von Unwetter und Starkregen erwischt, besonders heftig war die Lage in Hamm.

Hamm - Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, Aquaplaning auf der Autobahn: Gewitter und sintflutartiger Regen haben in Nordrhein-Westfalen zu hunderten Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. Besonders schwer wurde Hamm getroffen, doch auch in Münster und in Teilen Ostwestfalens hatten die Kräfte viel zu tun.

Überflutungen nach Unwetter in NRW: Hamm besonders schwer getroffen

In Hamm sorgten die großen Wassermassen für mehr als 1.000 Notrufe und 300 Einsätze bis in die Nacht zu Montag, dann beruhigte sich die Lage langsam, wie ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von wa.de sagte. Am Sonntag gingen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter und Stunde über großen Teilen der Stadt nieder. Einige Straßen waren noch am Montagmorgen überflutet.

In Münster drohte ein Regenrückhaltebecken überzulaufen und ein Baugebiet zu überfluten. Mit Hochleistungspumpen sorgte die Feuerwehr dafür, dass viel Wasser abfloss. Dennoch entstanden an Dutzenden Häusern Wasserschäden.