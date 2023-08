Unwetter: Historische Stadtmauer von Weißenburg eingestürzt

Blick auf den eingestürzten Teil der historischen Stadtmauer am Seeweiher in Weißenburg. © Goppelt/vifogra/dpa

Auf einer Länge von rund 25 Metern ist ein Teil der alten Mauer um die Altstadt Weißenburgs eingestürzt - in Folge von Unwettern mit Starkregen.

Weißenburg - In Folge der Unwetter mit Starkregen in Franken ist ein Teil der historischen Stadtmauer in Weißenburg eingestürzt. Die Mauer sei auf einer Länge von rund 25 Metern in sich zusammengefallen, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag. Verletzt wurde niemand.

Die Stadtmauer ist demnach Teil der im 14. und 15. Jahrhundert errichteten Altstadt. Der nun eingestürzte Teil der Mauer befindet sich am Seeweiher und war bereits zuvor abgesperrt, da dieser Teil der Mauer laut Stadt sanierungsbedürftig ist. Der entstandene Schaden lasse sich bislang nicht beziffern, sagte der Sprecher. Fachleute wollten die Mauer am Freitag begutachten.

Die etwa 50 Kilometer südlich von Nürnberg liegende ehemalige Reichsstadt zieht mit ihrem historischen Stadtkern und den vielen denkmalgeschützten Häusern jährlich zahlreiche Touristen an. dpa