Apokalyptisches Unwetter in Libyen: Halbe Stadt „einfach ins Meer gespült“ – Tausende Tote

Von: Karolin Schäfer

Ein schweres Unwetter erfasst Libyen. Überschwemmungen sorgen für Tausende Todesopfer, zahlreiche Menschen werden vermisst. Rettungskräfte suchen nach Überlebenden.

Verheerendes Unwetter in Libyen: Mehr als 5000 Menschen kommen bei den katastrophalen Überschwemmungen ums Leben.

Mehr als 5000 Menschen kommen bei den katastrophalen Überschwemmungen ums Leben. Staudämme brechen in Hafenstadt: Teile der nordöstlichen Stadt Darna werden ins Meer weggespült.

Teile der nordöstlichen Stadt Darna werden ins Meer weggespült. Dieser News-Ticker zur Naturkatastrophe in Libyen wird regelmäßig aktualisiert.

Bengasi – Nach extremen Regenfällen in Libyen haben Überschwemmungen den Osten des Landes heimgesucht. Das Unwetter hinterließ schwere Verwüstungen in dem vom Bürgerkrieg gebeutelten Land. Einer der beiden rivalisierenden Regierungen zufolge sollen bereits 5200 Menschen ums Leben gekommen sein. Unabhängig lässt sich diese Zahl vorerst nicht bestätigen.

Verheerendes Unwetter in Libyen: Zehntausend Menschen werden noch vermisst

Rettungskräfte suchen weiter nach Überlebenden. Nach Angaben des Roten Kreuzes vom Dienstag (12. September) gelten rund 10.000 Menschen als vermisst. Aufgrund der katastrophalen Überschwemmungen sind viele Gebiete allerdings von der Außenwelt abgeschnitten.

Die verwüstete Hafenstadt Darna. Nach dem verheerenden Unwetter in Libyen wird das Ausmaß der Zerstörung langsam sichtbar. © Jamal Alkomaty/dpa

Besonders dramatisch ist die Lage in der Hafenstadt Darna. Allein hier gebe es einem Sprecher der libyschen Not- und Rettungsdienste zufolge mehr als 2300 Tote und etwa 7000 Verletzte zu beklagen. Angesichts der Wassermassen brachen am Sonntag (10. September) zwei Staudämme in der Hafenstadt. „Drei Stadtteile wurden einfach ins Meer gespült“, schilderte Fotograf Mohamed al-Mneina der taz. Darna wurde inzwischen zum Katastrophengebiet erklärt.

Überschwemmungen nach Unwetter in Libyen: UN sichert Unterstützung in Millionenhöhe zu

Zwar sind viele Regionen ohne Internet und Strom. Doch allmählich zeigen Bilder und Videos in den sozialen Medien das Ausmaß der Zerstörung. Auch andere Städte wie Al-Baida, Al-Mardsch, Susa und Schahat waren betroffen. Der Bürgermeister in Schahat sprach von etwa 20.000 Quadratkilometern überfluteter Gebiete.

Inzwischen bieten immer mehr Länder ihre Unterstützung an. Die Vereinten Nationen sicherten Unterstützung in Millionenhöhe zu. Um den Menschen die nötige humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, arbeite man mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern zusammen, erklärte ein Sprecher des UN-Generalsekretärs António Guterres. Der Sturz von Muammar al-Gaddafi im Jahre 2011 spaltete die Führung des nordafrikanischen Landes. Seitdem kämpfen zwei verfeindete Regierungen um die Macht.

Unwetter-Katastrophe: Auswirkungen des Klimawandels destabilisieren Libyen

„Die Lage in Libyen hat sich aufgrund jahrelanger Konflikte und Instabilität stetig verschlechtert, was durch die Auswirkungen des Klimawandels noch verstärkt wurde“, sagte Ciaran Donnelly, Vizepräsident Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC). Die jüngsten Unwetter im Mittelmeerraum ließen sich laut Einschätzung von Fachleuten wahrscheinlich auf die Klimakrise zurückführen. Dafür sprächen „diese extremen Niederschläge in ganz, ganz kurzer Zeit“, erklärte der Kieler Meteorologe und Klimaforscher Mojib Latif am Mittwochmorgen (13. September) im Bayerischen Rundfunk.

Vor allem im Herbst seien sogenannte Mittelmeertiefs wie in Libyen besonders intensiv, „weil das Mittelmeer noch sehr, sehr aufgeheizt ist“, so Latif. „Auf der anderen Seite kann dann auch kalte Luft aus dem Norden auf diese warme Luft treffen, und das ist dann so ein explosives Gebräu.“ Sturm „Daniel“ hatte zuvor in Südosteuropa gewütet, darunter auch in Griechenland. Danach habe sich der Sturm „auf dem Mittelmeer noch mal richtig intensiviert“.

Bereits im vergangenen Jahr warnte der UN-Klimarat, dass das „Mittelmeer ein Klimawandel-Hotspot“ ist. Während Libyen mit den Wassermassen kämpft, trauert Marokko um die Opfer eines verheerenden Erdbebens. (kas/dpa)