Unwetter in Deutschland: Schlammlawine begräbt Bundesstraße, Keller geflutet – neue Gewitter drohen

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Ein Feuerwehrmann pumpt Regenwasser aus der Grube vor einem Wohnhaus. Eine Unwetterfront mit Gewittern und Starkregen ist am Montagnachmittag vom Westen nach Osten über Niedersachsen hinweggezogen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erließ am Montag eine amtliche Unwetterwarnung für die Landkreise Verden, Nienburg und Heidekreis. © picture alliance/dpa/Nord-West-Media/ Torben Kipp

Am Montag sind heftige Unwetter über Nordrhein-Westfalen und Teile Niedersachsens gezogen - für Dienstag ist die Vorhersage unterschiedlich.

Hannover/ Sauerland - Das ersehnte Sommer-Wetter bringt direkt Unwetter: Sehr langsam zogen am Montag Gewitter über den Westen Deutschlands gezogen und haben dabei örtlich für Starkregen gesorgt. Teils wurden Straßen überflutet, Keller liefen voll. Nach ersten Informationen von Polizei und Feuerwehr wurden keine Menschen verletzt. Von den Unwettern betroffen waren vor allem Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und im Saarland.

Für die Nacht zum Dienstag rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Westhälfte, Teilen der Mitte sowie im Süden mit teils starken Gewittern mit örtlichem Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und teils stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde.

Der DWD warnt am Dienstag im Nord- und Südosten Deutschlands vor Schauern und Gewittern. Starkregen, kleinkörniger Hagel und Sturmböen seien aber nur gering wahrscheinlich. Allerdings könnten unwetterartige Entwicklungen nicht ganz ausgeschlossen werden. Im Nordwesten seien Sturmböen um 85 Kilometer pro Stunde nicht ausgeschlossen. Örtlich bestehe zudem Unwettergefahr durch heftigen Starkregen mit mehr als 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit oder mehr als 35 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden. Für Hannover und die Region meldet Wetter.de keine Warnungen für Dienstag.

Starkregen und Überflutungen: Sauerland und Olpe in NRW betroffen

Im Sauerland (NRW) traf es nach Feuerwehrangaben besonders die Stadt Menden heftig. Etwa 200 Einsätze habe es in diesem Bereich gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle des Märkischen Kreises am Abend. Nach Angaben von Bild.de war auch eine Spielhalle betroffen, die komplett unter Wasser stand. Im ebenfalls heftig betroffenen Fröndenberg stand unter anderem die Anlage eines ehemaligen Seniorenzentrums unter Wasser.

Nordrhein-Westfalen, Fröndenberg: Nach heftigen Regenfällen steht eine Wasserlache vor dem ehemaligen neuapostolischen Senioren-Zentrum «Haus Löhnbachtal». Nach einem Starkregen vom 4. Juli 2021 wurde das Heim evakuiert und steht seitdem leer. © dpa/Andreas Dunker

Auch im nordrhein-westfälischen Kreis Olpe ging es laut Kreisverwaltung hauptsächlich um überlaufene Straßen und vollgelaufene Keller. An einer Landstraße sei eine Uferböschung teilweise zu einem Fluss abgerutscht. Die Straße sei aber dann zumindest noch einspurig befahrbar gewesen, hieß es. Im Hochsauerlandkreis brannte ein Dachstuhl nach einem Blitzeinschlag, das Feuer sei aber schnell gelöscht worden.

Schlammlawine, unterspülte Bundesstraße und Starkregen in Niedersachsen

Dem NDR zufolge hatte am Montag eine Schlammlawine im niedersächsischen Landkreis Holzminden Teile einer Bundesstraße unter sich begraben. Zwischen Negenborn und Eschershausen sei die erst im April eröffnete B64 gesperrt gewesen, sie war demnach auch unterspült. Auch die Landesstraße zwischen Thal und Bad Pyrmont musste laut NDR wegen einer Schlammlawine nach starken Regenfällen für den Verkehr gesperrt werden. Starkregen seien auch aus Zeven (Landkreis Rotenburg), dem Landkreis Osnabrück und dem Landkreis Cuxhaven gemeldet worden. Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (Hessen) kam es zu einer Schlammlawine inmitten eines Ortsteils.

Laut Focus.de haben am Dienstag nur noch die Sommer-Gewitter im Südosten Unwetterpotential. Vielerorts könne es aber trotzdem durch Starkregen zu überflutenden Senken und Unterführungen kommen - die Unwettergefahr ist also auch für Dienstag noch nicht gebannt. Im Süden Europas sieht es unterdessen noch schlimmer aus: Die Unwetter in Italien werden zur Katastrophe für die Region. (dpa/kat)