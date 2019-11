Chaos in Österreich: Schlammlawine begräbt Häuser - Mann ereilt tragisches Schicksal

Das Wetter sorgt in Österreich, Südtirol und Italien für Ausnahmezustände. Heftige Schnee- und Regenfälle haben für Chaos gesorgt. Es gab Lawinen, Stromausfälle und einen Toten.

In Österreich, Südtirol und Italien haben starke Unwetter zu Ausnahmezuständen geführt. Katastrophengebiete wurden ausgerufen.

haben starke Unwetter zu Ausnahmezuständen geführt. Katastrophengebiete wurden ausgerufen. Im Stubaital wurde ein Kleinbus von Deutschen Urlaubern von einer Lawine erfasst und verschüttet.

In Bad Gastein (Salzburg) wurden zwei Häuser von einer Schlammlawine verschüttet, in Kärnten konnte ein Mann nur noch tot geborgen werden.

Wetter in Österreich: Meterologen warnen vor Schnee-Chaos

Update vom 18. November, 15.45 Uhr: Das Wetter-Chaos nach heftigen Schnee- und Regenfällen in Österreich hält die Einsatzkräfte weiter auf Trab. Muren blockieren wichtige Straßen. Die Lawinengefahr ist weiter hoch. Die Wetterlage bleibt in den österreichischen Bundesländern Kärnten, Salzburg, Tirol weiter angespannt. Schon in der Nacht auf Dienstag erwarten die Wetterexperten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Osttirol und Ostkärnten „einiges an Niederschlag“.

Das Problem sei erneut ein „Staueffekt von feuchten Luftmassen an der Alpensüdseite“. „Die Alpen stehen dann da wie eine Staumauer, man spricht dann auch vom Südstau“, erklärt Thomas Wostal von der ZAMG gegenüber der dpa. Schnee fällt ab 1000 Meter über dem Meeresspiegel.

Murenabgang in Österreich: Vermisster konnte nur noch tot geborgen werden

Update vom 18. November, 13.52 Uhr: Eine traurige Nachricht steht fest: Der Murenabgang von Bad Kleinkirchheim in Kärnten (Österreich) hat einen Toten gefordert. Wie die kleinezeitung.at berichtet, konnte der vermisste 80 Jahre alte Mann nur noch tot geborgen werden. „Er wurde von den Erdmassen begraben“, sagte der Bürgermeister Matthias Krenn gegenüber der Kleinen Zeitung. Der Mann habe auf seinem Grundstück nach seiner Quelle sehen wollen, als die Schlammlawine sich löste.

Unwetter in Österreich: Erdrutsch zerstört Haus in Kärnten - Person vermisst

Update vom 18. November, 12.22 Uhr: Von einem Erdrutsch ist ein Haus in Kärnten weggerissen worden. Rettungskräfte suchen nach Überlebenden. Suchhunde wurden angefordert, teilte ORF.at mit. Der Murenabgang hatte sich demnach am Montagvormittag gegen 10 Uhr ereignet. Der 80-jährige Besitzer des Hauses wird vermisst. Der hintere Teil des betroffenen Hauses wurde total eingedrückt, es würde nur noch die Vorderfront stehen, sagte Bürgermeister Matthias Krenn gegenüber dem ORF. Die Situation am Ort sei dramatisch, weil immer weiter kleine Hänge abrutschen würden. Nachbarhäuser mussten evakuiert werden.

+ Nach einem Murenabgang im österreichischen Kärnten konnte der Hausbesitzer nur noch tot geborgen werden. © dpa / Gert Eggenberger

Ausnahmezustand in Österreich: Schlammlawine geht auf Häuser nieder, Orte abgeschnitten, Murengefahr

Erstmeldung vom 18. November, 8.32 Uhr: Neustift - In Österreich herrscht aufgrund heftiger Schnee- und Regenfälle Ausnahmezustand. In den österreichischen Bundesländern Kärnten, Tirol und Salzburg spitzt sich die Lage zu.

Österreich-Unwetter: Lawine im Stubaital verschüttet Auto

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, kam es am Sonntag (17.11.) zu einem Lawinenunglück in Neustift im Stubaital.

Laut Polizeibericht ging am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr eine Lawine auf einer Privatstraße der Stubaier Gletscherbahnen ab. Die Schneemassen erfassten ein Auto, in dem sich sechs Personen befanden - darunter zwei Frauen aus Deutschland.

Lawinenunglück in Österreich: Schneemassen reißen Auto mit

Das Fahrzeug wurde mehrere Meter von der Fahrbahn weg in den Straßengraben geschoben. Baumstämme, die ebenfalls von der Lawine mitgerissen wurden, schoben sich auf das Auto. Gegen 14.40 Uhr gelang es Rettungskräften, die Personen im Fahrzeug zu befreien.

+ Mit dem Wintereinbruch in Österreich steigt auch die Lawinengefahr. In Neustift im Stubaital wurde ein Auto von einer Lawine erfasst. © dpa / Daniel Liebl

Die beiden 52-jährigen Frauen aus Deutschland erlitten Schnittverletzungen an den Händen. Die restlichen vier Insassen blieben unverletzt. Das Auto wurde stark beschädigt.

Die Fahrbahn war nach dem Abgang der Lawine komplett dicht. Wegen der Witterungsbedingungen vor Ort und der Lawinengefahrenstufe 4, die aktuell im Stubaital vorherrscht, mussten die Räumungsarbeiten auf der Straße zunächst wieder abgebrochen werden. 250 Personen sind weiter eingeschlossen.

Schlammlawine in Bad Gastein (Salzburg/Österreich) verschüttet Häuser

In der GemeindeBad Gastein in Salzburg (Österreich) ging in der Nacht zu Montag eine Schlammlawine auf zwei Wohnhäuser nieder, berichtet orf.at. Zwei Menschen konnten gerettet werden. Nur Stunden zuvor hatte das Land Salzburg eine Zivilschutzwarnung wegen Hochwasser- und Murengefahr für vier Gemeinden ausgelöst. Die Hochwassersituation im Süden Salzburgs hat sich am Montag weitgehend beruhigt, teilt das Land Salzburg mit. Erste Hubschrauber zur Erkundung der Lage seien schon unterwegs. Die Gefahr von Murenabgängen bleibe aber weiter sehr hoch. Zivilschutzwarnungen bestehen weiter aufrecht für:

Muhr im Lungau sowie in Großarl

Hüttschlag und Bad Hofgastein im Pongau

+ Murenabgang im österreichischen Bad Gastein © FEUERWEHR BAD GASTEIN/APA/dpa

Österreich: Orte von der Außenwelt abgeschnitten

In Kärnten (Österreich) sind viele Orte von der Außenwelt abgeschnitten, unter anderem das Lesachtal, das Mölltal und die Gemeinde Heiligenblut, wie die Kleine Zeitung in der Nacht auf Montag online berichtete. Mehrere Seen traten in dem österreichischen Bundesland über die Ufer. Der bei Villach gelegene Faaker See führte am späten Sonntagabend ein Hochwasser, wie es statistisch nur alle 100 Jahre vorkommt. Seit der Nacht auf Samstag war der Pegel um rund 40 Zentimeter auf nun 140 Zentimeter angestiegen, wie online abrufbare Messdaten zeigten.

+ Hochwasser am Faaker See im österreichischen Kärnten. © dpa / Daniel Raunig

Unwetter in Österreich: Entspannt sich die Lage?

Die Situation in Südtirol, Osttirol bis Kärnten bleibt nach Prognosen der Wetterexperten weiter angespannt. Bis zu Dienstag sind weiter Regen und Schnee angesagt. Zahlreiche Straßen sind in Österreich gesperrt.

Unwetter in Italien: Lawinen, Überflutungen und Tornado

Auch in Italien herrscht Lawinenalarm: In Südtirol wurde die ganze Gemeinde Martell von einer Lawine überschüttet.

Ein Tornado hat in der italienischen Stadt Polverosa di Orbetello (Grosseto) gewütet, berichtet das Wetterportal servere-weather.eu via Twitter. Aufnahmen zeigen abgeknickte Bäume und stark beschädigte Häuser. In anderen Teilen Italiens herrscht weiter Unwetteralarm. Vor allem in den Regionen Emilia-Romagna um Bologna und in der Toskana war die Lage angespannt. Der Zivilschutz warnte vor weiteren Überschwemmungen.

A strong damaging tornado hit the town of Polverosa near Grosseto, Italy yesterday and brought significant damage to houses and trees!https://t.co/jlFEpGI3Sn — severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 18, 2019

