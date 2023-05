Unwetter sorgt für winterliche Verhältnisse in Südbaden

Ein Mann hält einen Haufen großer Hagelkörner in seinen Händen. © Philipp von Ditfurth/dpa

Große Teile Deutschlands durften sich in den vergangenen Tagen über teils sommerliche Temperaturen freuen. In Südbaden sah das am Nachmittag aber plötzlich ganz anders aus.

Teningen - Ein Unwetter hat am Nachmittag zu winterlichen Straßenverhältnissen in Südbaden in Baden-Württemberg geführt. Hagel von Korngrößen zwischen rund einem und drei Zentimetern Durchmesser prasselten minutenlang besonders auf die Ortschaft Teningen nieder.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr in Emmendingen gab es keine nennenswerten Schäden.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Freitagabend vor schweren Gewittern in weiten Teilen Baden-Württembergs. Örtlich könnten Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden, es könnten Äste oder Dachziegel herabstürzen. Zudem könnten Keller und Straßen überflutet werden. Die Meteorologen riefen dazu auf, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten und Abstand zu Gebäuden und Bäumen zu halten. dpa