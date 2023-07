Überschwemmung und Riesen-Hagel: Unwetter-Chaos in Südtirol

Von: Martina Lippl

Unwetter in Südtirol: Riesen-Hagel donnerte am Dienstag vom Himmel, wie Fotos in den sozialen Netzwerken zeigen. © Twitter Screenshot LFV Südtirol

Riesen-Hagel donnerten in Teilen Südtirols vom Himmel. Es waren Eisbrocken, wie auf Fotos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist.

Brixen – Meteorologen warnten im Alpenraum vor einer brisanten Wetterlage. Nach der Hitze kündigten sich in Südtirol (Italien) heftige Gewitter an. Dann knallte es am Dienstag (11. Juli): großer Hagel, Starkregen und Blitzeinschläge sorgten für Chaos. Bäume stürzten um, Straßen und Keller wurden überflutet. Auch in Deutschland sorgten heftige Unwetter für Chaos und zudem Schwerverletzte.

Überschwemmung und Riesen-Hagel: Unwetter-Chaos in Südtirol

Tennisball-großer Hagel – regelrechte Eisbrocken – mit einem Durchmesser bis zu zehn Zentimeter gingen in Teilen Südtirols nieder. Die Größe der Hagelkörner war teils enorm, wie Fotos in den sozialen Netzwerken dokumentieren. Es sind Aufnahmen von Hagelkörnern, die auf Händen liegen. Einige Eisformationen bedeckten die Handflächen komplett. Bilder von einigen außergewöhnlichen Exemplaren, teilt auch der Landesverbandfeuerwehr Südtirol auf Twitter. Das Ausmaß der Schäden ist bislang noch unklar. Hagelschlag zerschlug im Sartal mindestens ein Dachfenster und die Heckscheibe eines Autos.

Extremes Unwetter mit Starkregen in Südtirol: Tennisball-großer Hagel

Der „Hotspot“ der Unwetter mit Hagelschlag und Starkregen lag nach Angaben der Südtiroler Feuerwehr im Eisacktal. In der Wetterstation Brixen Vahrn über 60 Liter pro Quadratmeter Niederschlag innerhalb von einer Stunde gemessen worden. In Videos aus der Unwetternacht ist zu sehen, wie Wassermassen Straßen fluten, Schlamm und Geröll mit sich reißen.

Unwetter in Südtirol: Wetterexperte spricht von Superzelle

Eine „Superzelle“ vor dem rasch durchziehenden Gewitterkomplex für den Hagel verantwortlich, twittert Meteorologe Dieter Peterlin am Dienstagabend. Dazu postet er eine Analyse eines Radarbildes.

Mit den Unwettern ist es in Südtirol allerdings noch nicht vorbei. Auch am Donnerstag sind weiter Gewitter angesagt. „Jetzt am Vormittag bereits die nächste Gewitterfront aus Westen. Da kann es auch mal stärker regnen und hageln, hat aber nicht so viel Energie drin wie jene von gestern“, so Wetterexperte Peterlin.

Unwetter in Österreich: Gewitterwarnstufe Orange in mehreren Bundesländern

In Österreich gilt in fast allen Teilen des Landes am Donnerstag (12. Juli) die Gewitter-Alarmstufe Orange. Die markante Kaltfront von Tief Ronson rollt von Westen heran. Das Unwetterpotenzial ist hoch, warnt der österreichische Wetterdienst GeoSphere Austria mit. „Im Zuge von Gewittern können Starkregen, vorübergehende Sturmböen sowie vereinzelt Hagel auftreten“, heißt es in der aktuellen Warnung. In Vorarlberg ist demnach schon ab Donnerstagmittag mit heftigen Gewittern und starken Regenschauern zurechnen. Im Laufe des Tages breiten sich die Gewitter weiter nach Osten aus und nehmen an Intensität zu. (ml)