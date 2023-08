Mysteriöse Lieferungen: Frau wird mit Paketen überhäuft - „Ich fange an zu zittern“

Von: Helmi Krappitz

Nicht endende Paketlieferungen und das unerwünscht. So ging es einer Frau mit Amazon-Paketen. Hinter der Masche stecken mehrere Theorien.

Langley – Ein unbestelltes Paket? Das kommt schon mal vor. Eine Kanadierin bekam jedoch ein Ausmaß an Paketen zu gestellt, das zwei Monate kein Ende nahm. Insgesamt bekam sie über 50 Amazon-Pakete zugestellt – unbestellt und unerwünscht. Wegen Annahme der Pakete muss sie nun auch noch Gebühren zahlen. Es gibt mehrere Theorien, die das Paket-Mysterium erklären könnten.

„Ich fange an zu zittern“: Kanadiern wird von Amazon-Paketen überschwemmt

Die Pakete sollten wieder an den Verkäufer zurückgeschickt werden. Trotzdem fanden sie immer wieder den Weg zurück. Inzwischen ist Anca Nitu nicht mehr gut auf Paketdienste zu sprechen. „Ich fange an zu zittern, wenn ich Pakete an meiner Tür sehe, sie kommen immer wieder, und es hört einfach nicht auf“, sagte sie CBS. Auf allen Paketen ist ihr Name und ihre Adresse korrekt angegeben.

Nachnahmegebühren: UPS verlangt Geld für unerwünschte Pakete

Weil Kuriere die ungewünschten Pakete oft einfach zurückließen, hatte sie keine Möglichkeit diese abzulehnen, erklärte sie. Nun stehen Nachnahmegebühren von umgerechnet 201 Euro an, die sie an UPS zahlen solle. Diese verweigere sie aber zu zahlen und fechte sie an. „Sie sind völlig unvernünftig. Ich habe versucht, die Situation zu erklären, und sie waren nicht nett, um es mal so zu sagen“, so Nitu. Um weitere unbestellte Pakete erst gar nicht versehentlich anzunehmen, habe sie laut CBS ein Schild an der Tür kleben: „Alle Nachnahmesendungen für Anca Nitu werden abgelehnt.“

Von Amazon-Paketen überschwemmt: Kanadierin bekommt unbestellte Lieferungen. © IMAGO/Richard B. Levine

Nitu ist aber nicht die Einzige, die mit den ungewünschten Papierkartons zu kämpfen hatte. Laut Business Insider behaupten Menschen seit 2018 mysteriöse Pakete von Amazon zu bekommen.

Mehrere Theorien: Was steckt hinter den unbestellten Paketen?

Demnach könnte eine Theorie der ungewünschten Lieferungen die Manipulation des Warenrankings sein. Durch viele vermeintliche Verkäufe rutscht der Artikel nach oben und wird Amazon-Nutzern favorisiert angezeigt. Auch die Betrugsmasche über gefälschte Konten positive Bewertungen zu schreiben – und die Waren an beliebige Adressen zu versenden – kann nicht ausgeschlossen werden. Außerdem könnte es auch eine Methode der Verkäufer sein, ihre Lager zu leeren.

Gegen die Maschen werde vorgegangen. „Es werden Korrekturmaßnahmen ergriffen, um die Pakete zu stoppen“, teilte Amazon CBS mit. Die unaufgeforderten Pakete verstoßen geben ihre Richtlinien. (hk)