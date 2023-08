Urlauberin zahlt zwei Euro, um Toast durchzuschneiden: Italien streitet – Inhaber verteidigt Aufpreis

Von: Victoria Krumbeck, Moritz Bletzinger

Ein Toast, zwei Euro extra: In Italien entfacht eine ungewöhnliche Preispolitik eine hitzige Debatte. Der Besitzer des Lokals verteidigt seine Entscheidung.

Gera Lario — Urlauber, die dieses Jahr verreist sind, stellen schnell fest, dass die Kosten auch im Ausland angestiegen sind. Ein spezieller Vorfall in Italien scheint die Debatte um die Preise auf ein neues Level gehoben zu haben. Denn eine Dame musste zwei Euro für einen leeren Teller bezahlen. Dies löste eine hitzige Diskussion in den sozialen Medien aus. Aber es handelt sich hierbei nicht um den einzigen Vorfall. Am Comer See in Italien mussten Touristen zwei Euro für das Zerteilen eines Toasts zahlen.

Toast halbieren kostet zwei Euro: Italien-Aufpreis verärgert Urlauber

Eine Kritik auf TripAdvisor hat in den letzten Tagen für Aufsehen in den italienischen Medien gesorgt. Ende Juni waren eine Dame und ihr Begleiter in der Stadt Gera Lario am Comer See unterwegs, wie Leggo berichtete. Sie entschieden sich, in einem Restaurant zu speisen. Dort bestellten sie Getränke und einen Toast für 7,50 Euro. Die Rechnung, die die beiden Reisenden am Ende ihres Besuchs erhielten, überraschte sie.

Für die Halbierung eines Toasts berechnete ein Lokal 2 Euro. Die Aufregung im Netz ist groß. © Screenshot Twitter/@Giangi_il_Boomer

Für das Teilen des Toasts wurden ihnen zwei Euro in Rechnung gestellt. „Unglaublich, aber wahr“, zitierte die Webseite die Kritik. Der Inhaber des Restaurants reagierte. „Wenn ein Kunde mich bittet, zwei Portionen Toast zuzubereiten, muss ich zwei Untertassen und zwei Servietten verwenden und mit zwei Händen an den Tisch gehen“, soll er auf die Kritik auf TripAdvisor geantwortet haben. Auch gegenüber den Medien verteidigte das Restaurant den Aufschlag.

Irrer Restaurant-Aufpreis in Italien — Inhaber verteidigt sich

„Es war kein einfacher Toast, es waren auch Bratkartoffeln drin. Wir haben einige Zeit gebraucht, um es in zwei Teile zu schneiden“, äußerte der Inhaber in einem Interview mit La Republicca Milano. Das Restaurant bereut den Aufschlag nicht. Vielmehr war der Inhaber verärgert, dass die unzufriedenen Gäste vor Ort nichts gesagt hätten. Laut der Darstellung des Betreibers hat der Kunde die Rechnung ohne Worte beglichen. „Wir mussten zwei Untertassen statt einer verwenden und die Zeit zum Waschen verdoppelte sich und dann zwei Tischsets“, erläuterte der Inhaber die zusätzlichen Gebühren. Hätten die Gäste bereits im Restaurant etwas gesagt, dann hätten sie den Preis nicht zahlen müssen, fügte der Inhaber hinzu.

Urlaub in Italien wird immer teurer, die gestiegenen Preise riefen sogar schon ein Ministerium auf den Plan. Denn die hohen Kosten sorgen für massive Probleme in manchen Regionen, sie kratzen an einer kritischen Marke.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.