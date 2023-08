Urlauberin muss zwei Euro zahlen, um Sandwich zu halbieren – dreiste Restaurant-Masche empört Italien

Von: Victoria Krumbeck

Die Aufregung ist mal wieder groß: Für das Durchschneiden eines Toasts zahlte ein Paar am Comer See zwei Euro. Der Besitzer des Lokals äußert sich.

Gera Lario — Wer dieses Jahr in den Urlaub gefahren ist, merkt schnell, dass auch die Preise im Ausland gestiegen sind. Ein besonderer Fall in Italien schien die Preis-Debatte auf den Höhepunkt gebracht zu haben. Denn einer Frau wurden zwei Euro für einen leeren Teller berechnet. Dies entfachte eine Diskussion in den sozialen Netzwerken. Es handelt sich jedoch nicht um einen Einzelfall. Am Comer See in Italien wurde Touristen das Durchschneiden eines Toasts mit zwei Euro berechnet.

Italien: Zwei Euro für das Durchschneiden eines Toasts — Urlauber ärgern sich

Eine Bewertung auf TripAdvisor sorgte in den vergangenen Tagen in den italienischen Medien für Schlagzeilen. Ende Juni waren eine Frau und ihr Partner in der Stadt Gera Lario am Comer See unterwegs, wie Leggo berichtete. Sie entschieden sich dazu, in einem Lokal etwas zu essen. Dort bestellten sie Getränke sowie einen Toast für 7,50 Euro. Über die Rechnung, die die beiden Urlauber am Ende des Besuchs erhielten, wunderten sie sich. Für das Halbieren des Toasts wurden ihnen zwei Euro berechnet. „Unglaublich, aber wahr“, zitierte das Portal die Bewertung.

Für die Halbierung eines Toasts berechnete ein Lokal 2 Euro. Die Aufregung im Netz ist groß. © Screenshot Twitter/@Giangi_il_Boomer

Der Eigentümer des Lokals reagierte. „Wenn ein Kunde mich bittet, zwei Portionen Toast zuzubereiten, muss ich zwei Untertassen und zwei Servietten verwenden und mit zwei Händen an den Tisch gehen“, soll er auf die Bewertung auf TripAdvisor geantwortet haben. Auch gegenüber den Medien rechtfertigte das Lokal den Aufpreis.

Italien: Zwei Euro für das Durchschneiden eines Toasts — Besitzer rechtfertigt sich

„Es war kein einfacher Toast, es waren auch Bratkartoffeln drin. Wir haben einige Zeit gebraucht, um es in zwei Teile zu schneiden“, sagte der Besitzer in einem Gespräch mit La Republicca Milano. Das Lokal bereut den Aufpreis nicht. Viel mehr ärgerte sich der Besitzer darüber, dass die unzufriedenen Gäste nichts vor Ort gesagt hätten. Laut der Schilderung des Betreibers habe der Kunde die Rechnung wortlos bezahlt.

„Wir mussten zwei Untertassen statt einer verwenden und die Zeit zum Waschen verdoppelte sich und dann zwei Tischsets“, erklärte der Besitzer die zusätzlichen Kosten. Hätten die Gäste schon etwas im Lokal gesagt, dann hätten sie den Preis nicht bezahlen müssen, sagte der Besitzer weiter.

Auch in anderen Urlaubsregionen haben die Preise aufgeschlagen. In Kroatien beschwerten sich Touristen über die teuren Restaurantpreise. (vk)