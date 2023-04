„Wie bei Miami Vice“: Video zeigt filmreife Drogen-Verfolgungsjagd auf Mallorca

Von: Patrick Mayer

Auf der Urlaubsinsel Mallorca kommt es zu einer spektakulären Verfolgungsjagd zwischen der spanischen Küstenwache und Drogenkurieren. Erst auf einem beliebten Strand ist Endstation.

Cala d‘Or – Stellen Sie sich vor, Sie liegen an einem traumhaften Sandstrand der mediterranen Urlaubsinsel Mallorca und werden plötzlich Zeuge eines spektakulären Polizeieinsatzes. Just dies passierte kürzlich bei Cala d‘Or im Südosten des Balearen-Hotspots.

Mallorca: Guardia Civil veröffentlicht Video von mutmaßlichem Drogenschmuggel

Ein Video von einem eben solchen Szenario veröffentlichte die spanische Guardia Civil. Das Video zeigt einen mutmaßlichen Drogenschmuggel, der demnach von Nordafrika auf die Baleareninsel abgewickelt wurde. Die Zutaten des Gezeigten würden einem echten Actionfilm genügen.

Die spanische Küstenwache verfolgte demnach mittels Motorbooten und Hubschrauber ein schwarzes Schnellboot bis an die Küste Mallorcas. Das wuchtige Boot, mit dem der Drogenschmuggel mutmaßlich abgewickelt wurde, legte ausgerechnet in einer Badebucht bei Cala d‘Or an. Verfolgt durch die Guardia Civil.

Mitten zwischen Badegästen: Ein Drogenkurier schmeißt eine schwarze Tasche auf einem Strand bei Cala d'Or weg. © Screenshot Glomex/ProSieben

Zur Einordnung: Die Grupo Servicio Marítimo (SEMAR) ist als nationale Küstenwache Spaniens Teil der Guardia Civil, die je nach Aufgabenbereich dem Innenministerium oder dem Verteidigungsministerium untersteht.

Mallorca: Drogenkuriere landen offenbar bei Cala d‘Or an

In dem veröffentlichten Video ist weiter zu sehen, wie offenbar drei Männer das Schnellboot eiligst verlassen, während Urlauber und heimische Strandbesucher direkt nebendran auf ihren Badetüchern liegen. Der Helikopter verfolgt die mutmaßlichen Drogenkuriere – von denen einer noch auf dem Strand eine schwarze Tasche wegwirft – samt Kamera-Aufzeichnung bis in die Straßen von Cala d‘Or.

ProSieben teilte das Video der spanischen Behörden. Und der TV-Sender berichtete, dass die drei Übeltäter von der Guardia Civil schließlich festgenommen wurden. „Wie bei Miami Vice“, heißt es in dem Nachrichten-Beitrag zu dem heiklen Vorfall. Seit Jahren gelingt es den lokalen Behörden auf der größten Balearen-Insel offenbar nicht, den Drogenhandel und den öffentlichen Drogenkonsum in den Griff zu bekommen.

Mallorca: Drogen-Viertel Son Banya direkt am Flughafen

Das sozial schwache Baracken-Viertel Son Banya direkt am Flughafen am äußersten südöstlichen Stadtrand von Palma ist laut Berlinger Morgenpost „als das Drogendorf oder auch der Drogen-Supermarkt der Insel“ bekannt. Neuerdings würden marokkanische Clans aber auch von Inca, Calvià, Manacor und Llucmajor aus (und damit deutlich verstreuter) operieren, berichtete Anfang des Jahres das Mallorca Magazin. Manacor liegt im Osten der Balearen-Insel, Calvià befindet sich dagegen westlich von Palma auf halbem Weg in Richtung Andratx.

Die nordafrikanischen Clans würden vor allem die illegale Einfuhr von Kokain nach Mallorca - wo zudem Strände ökologisch in Gefahr sein sollen - und zu den Nachbarinseln wie Ibiza kontrollieren, heißt es in dem Bericht. Sie würden insbesondere ein preisgünstiges Kokain-Heroin-Gemisch auf den Balearen vertreiben, schreibt das Mallorca Magazin. Sowohl Mallorca als auch das benachbarte Ibiza sind teils für ihr ausschweifendes Party-Publikum bekannt. (pm)