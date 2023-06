„Hechtsprünge“ am Hotel-Pool: Video zeigt streitende Touristen im Liegen-Kampf

Manche Klischees sind nahe an der Wirklichkeit, so auch um Pool-Liegen kämpfende Touristen. Ein Video zeigt einen Handtuchkrieg auf Teneriffa.

Teneriffa – Deutsche Touristen sind im Ausland berühmt-berüchtigt. Nicht nur für Mode-Fauxpas wie Tennissocken in Sandalen oder Eigenheiten wie vorne getragenen Rucksäcken. Der unerbittliche Kampf um Sonnenliegen am Hotelpool wird den Deutschen im Urlaub ebenfalls nachgesagt. Das Klischee ist allerdings offenbar vielen Reisenden gemein – egal welcher Herkunft. Wie ein auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa aufgenommenes Video von einem Hotelpool zeigt, streiten anscheinend auch britische Touristen leidenschaftlich und mit vollem Körpereinsatz um den besten Platz am Pool.

Kein Klischee, sondern Realität: Touristen kämpfen um Liegestühle am Pool

Eine Touristin in einem Hotel auf Teneriffa bekam in ihrem Urlaub jeden Morgen um Punkt 9 Uhr beste Unterhaltung geboten. Von ihrem Zimmerbalkon konnte sie beobachten, wie sich Hotelgäste einen leidenschaftlichen Kampf um die Pool-Liegen lieferten. Sobald die Hotelmitarbeiter den Zugang freigaben, sollen die Touristen im Laufschritt den Poolbereich gestürmt und sich die Liegen in Rekordgeschwindigkeit mit Handtüchern gesichert haben. Die Urlauber schreckten auch vor vollem Körpereinsatz nicht zurück: Auf den Aufnahmen waren teilweise regelrechte „Hechtsprünge“ auf die Liegen zu sehen, ebenso schienen sie sich im „Handtuchweitwurf“ zu messen.

Das Klischee deutscher Touristen, die um Sonnenliegen streiten, kommt nicht von ungefähr. Auf Teneriffa entstand nun ein entsprechendes Video (Symbolbild). © picture alliance/dpa | Clara Margais

Das Spektakel sorgte offenbar für beste Unterhaltung, wie das Lachen der Filmenden im Hintergrund der Aufnahme verriet. Glücklicherweise filmte die Zuschauerin das Geschehen und lieferte damit nicht nur unterhaltsames Videomaterial, sondern auch den Beweis, dass Touristen anderer Nationalitäten den deutschen Reisenden in nichts nachstehen: Mehreren Medienberichten zufolge soll es sich bei den um Sonnenliegen kämpfenden Touristen im Video vornehmlich um britische Reisende handeln. Wissenschaftlichen Erkenntnissen von Forschenden der Universität Bremerhaven zufolge reservieren tatsächlich nicht nur Deutsche und Briten gerne Sonnenliegen, sondern auch Franzosen und Griechen.

Bereits im Juli des vergangenen Jahres war eine ähnliche Szene aus dem gleichen Hotel auf TikTok mit über zehn Millionen Klicks viral gegangen. Es überrascht kaum, dass die Hotelmitarbeiter auf der spanischen Urlaubsinsel von dem Gebaren ihrer Gäste teilweise genervt sind. Ein Fünf-Sterne-Hotel auf Teneriffa ging im vergangenen Jahr deshalb dazu über, die Handtücher von den Liegen am Pool rigoros wegzuräumen. Schon 2012 hatte eine US-Reederei auf ihren Kreuzfahrtschiffen ähnlich streng durchgegriffen.

Corona-Pandemie könnte Handtuchkriege von Touristen im Urlaub verstärkt haben

Forscher haben sich mit den Ursachen des Handtuchkriegs befasst. Demnach hatte auch die Corona-Pandemie einen Einfluss auf den Kampf um Hotelliegen. „Die Menschen haben durch die Corona-Pandemie lange auf ihren Urlaub gewartet und haben vielleicht noch mehr als vorher das Gefühl, sie müssten alles aus dem Urlaub herausholen“, sagte etwa der Professor für Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik und Touristik/Seetouristik an der Hochschule Bremerhaven, Alexis Papathanassis, der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Dabei spielt die Psychologie eine wichtige Rolle. „Leute hören, dass angeblich etwas knapp ist, und verhalten sich dann so, dass es wirklich knapp wird“, erklärte der Tourismusexperte. Das sei vergleichbar mit dem Horten von Toilettenpapier zu Beginn der Pandemie. Aus Sicht des Professors gibt es deutlich wichtigere Themen im Tourismusbereich als den Kampf um Pool-Liegen, etwa Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Alkohol, Kriminalität oder sexuelle Gewalt in der Branche. „Das sind wirklich skandalöse Themen, die man angehen müsste – aber die größte Resonanz gibt es bei Handtuch-Kriegen. Dabei ist das ein Thema, das nun wirklich keine Top-Priorität im Tourismussektor hat“, so Papathanassis. (bme)