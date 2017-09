US-Sängerin Anastacia mit neuer Kollektion für Aldi

Mode vom Discounter

+ © Henning Kaiser Pailetten sind ein Muss in Anastasias Kollektion. Foto: Henning Kaiser/dpa © Henning Kaiser

Nieten, Pailletten und Destroyed-Effekte mag US-Sängerin Anastacia an Kleidung. Kein Wunder also, dass diese in ihrer neuen Kollektion zu finden sind. Die Kleidung wird es am Mitte September bei Aldi geben.