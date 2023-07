US-Tour: Jonas Deichmann schafft erste 1000 Kilometer

Extremsportler

Jonas Deichmann im November 2021 bei seinem „Triathlon um die Welt".

Seit vergangener Woche fährt der deutsche Extremsportler Jonas Deichmann auf dem Fahrrad durch die USA. Er will das Land nicht nur auf zwei Rädern durchqueren, er will anschließend auch wieder zurücklaufen.

New York/Los Angeles - Der deutsche Athlet Jonas Deichmann hat bei seiner USA-Tour bereits über 1000 Kilometer zurückgelegt. Der 36-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad am Mittwoch (Ortszeit) über Landstraßen in der Ebene des Bundesstaates Ohio, wie auf seiner Internetseite verfolgt werden konnte. Instagram-Beiträge zeigten seine Fahrt durch Felder in Richtung des Staates Indiana, dessen Grenze er am Donnerstag überqueren dürfte. In den vergangenen Tagen hatte der Mann, der nachts meist in einem kleinen Zelt am Wegesrand schläft, bereits das Gebirge der Appalachen an der Ostküste überquert.

Deichmann war am Freitag in New York gestartet. Der Sportler, der schon mehrere Kontinente mit dem Rad durchquert hat, will in rund dreieinhalb Wochen bis an die Pazifikküste der USA radeln. Von dort aus will der „deutsche Forrest Gump“ den ganzen Weg in rund 100 Tagen wieder zurücklaufen. dpa