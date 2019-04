Frau lacht sich auf Polizei-Foto schlapp - der Grund ist nicht lustig

Eine junge Frau aus den USA begeistert die Netz-Gemeinde momentan mit einem außergewöhnlichen Foto - dabei hatte alles gar nicht mal so lustig begonnen.

West Springfield - Es gibt viele Dinge, die man nicht machen sollte. Dazu gehört zum Beispiel, Alkohol zu konsumieren und anschließend mit dem Auto loszudüsen. Dennoch kommt dieser Fall viel zu häufig vor - wie zum Beispiel jetzt in West Springfield (US-Bundesstaat Massachusetts). Was an dieser Geschichte aber anders ist? Nun, sie endete in einem Unfall - und in einem ur-witzigen Polizeifoto, das nun viral ging.

Shannon M. setzt sich angetrunken ans Steuer

Dabei hatte alles gar nicht mal so lustig angefangen: Die 22 Jahre alte Shannon M. hatte sich angetrunken ans Steuer eines Autos gesetzt und war losgefahren. Und das war keine gute Idee, denn die Trunkenheitsfahrt endete in einem Unfall, wie Western Mass News berichtet. Dabei bezieht sich das Blatt auf Angaben der Polizei. Neben M.s Auto soll auch ein weiterer Wagen in den Unfall verwickelt gewesen sein, einer von beiden soll sich sogar überschlagen haben. Doch Glück im Unglück: Offenbar kamen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon.

Als sich Retter um Shannon M. kümmern wollten, zeigte die sich allerdings erst mal alles andere als kooperativ und reagierte Medienberichten zufolge aggressiv. Kurz darauf klickten die Handschellen. In einem Statement der Polizei West Springfield heißt es: „Die anschließende Untersuchung der Beamten führte zur Festnahme von Frau M., da sie unter dem Einfluss von Alkohol stand.“

USA: Shannon M. wird festgenommen - und lacht sich auf Polizeifoto schlapp

Auf dem Revier hatte Shannon M. ihre gute Laune allerdings wieder gefunden. Als sie für das obligatorische Polizeifoto - dem sogenannten „Mugshot“ - vor die Kamera geholt wurde, lachte sie frech in die Kamera. Zwar war Shannon M.s Verhalten zuvor überhaupt nicht vorbildlich - dennoch macht der Anblick ihres Foto gute Laune. In den sozialen Netzwerken wird die junge Frau für ihren außergewöhnlichen Polizei-Schnappschuss jedenfalls gefeiert.

Junge Frau lacht sich auf Foto schlapp - nicht der einzige Mugshot, der für Wirbel sorgt

Immer wieder gehen spezielle Mugshots viral. So erst vor wenigen Wochen dank eines Mannes aus Florida - denn die Netzgemeinde staunte über ein bestimmtest Körperteil des Verhafteten. Außerdem wurde eine schöne Verbrecherin zum Internet-Star - auch dank ihres Mugshots. Ähnlich erging es Jeremy Meeks, dem „heißesten Häftling der Welt“.

mes