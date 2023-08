Historische Gletscherflut in Alaska: Häuser von Wasserfluten mitgerissen

Von: Helena Gries

In Alaska richtet eine Gletscherflut enorme Schäden an. Wassermassen eines Flusses reißen ganze Häuser mit sich. Ein neuer Pegelrekord ist gebrochen.

Juneau – Das fortschreitende Schmelzen der Gletscher aufgrund der Klimaerwärmung hat zum Teil gravierende Auswirkungen, die immer deutlicher werden. Jedes Jahr gehen 335 Milliarden Tonnen Gletschereis verloren. Besonders stark betroffen ist Alaska. Dort hat die Natur nun wieder ihre Kräfte bewiesen.

Der Mendenhall-Gletscher in Alaska schmilzt. Doch die Auswirkungen sind in diesem Jahr schlimmer als bislang. Ein Gletscherbruch hat jetzt dazu geführt, dass die Pegel von Flüssen und Seen dramatisch anstiegen und diese teilweise über die Ufer traten. Der Mendenhall River in Alaska ist dadurch zu einem reißenden Strom geworden und hat mehrere Häuser und Bäume mit sich gerissen.

Gletscherflut in Alaska: Fluss schwillt an und tritt über die Ufer

Der Mendenhall River in Alaska ist durch die Gletscherflut mehr und mehr angeschwollen. In Videos ist zu sehen, wie der Fluss sich seinen Weg bahnt und immer mehr von den Ufern mitreißt. Bäume und Häuser bleiben nicht verschont.

Bei einer Gletscherflut in Alaska haben die Wassermassen eines Flusses Wohnhäuser mit sich gerissen. © Screenshot Instagram @twowildhearts

In den sozialen Medien verbreiten sich Videos von den dramatischen Szenen. „Dies war die schlimmste Flut dieser Art in der Geschichte von Juneau Alaska“ schreibt ein Instagram-User unter sein Video. Mit einer Drohne wurde der Mendenhall-River gefilmt, als sich der Fluss zum reißenden Strom entwickelt und ein Wohnhaus in der Stadt Juneau mit sich reißt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Alaskas Hauptstadt Juneau wurden aufgerufen, sich bis auf Weiteres vom Flussufer fernzuhalten. Der Strom im Südosten von Alaska verbindet den Mendenhall Lake mit der Bucht Fritz Cove sowie dem Golf von Alaska und wird vom Schmelzwasser des Mendenhall-Gletschers gespeist.

Alaska erwärmt sich doppelt so schnell wie Rest der USA: Pegelrekorde gebrochen

Wie Fachleute berichten, übertraf der Gletschersee den bisherigen Wasserstandrekord. Der Flusspegel überstieg den im Jahr 2016 gemessenen Rekordwert um 91 Zentimeter. Klimaforschenden zufolge erwärmt sich Alaska doppelt so schnell wie der Rest der USA.

Der Wasserstand am Mendenhall River in Alaska ging schließlich am Sonntagmorgen (6. August) rapide zurück. Die Hochwasserwarnung blieb jedoch noch in Kraft, wie der Nationale Wetterdienst (NWS) mitteilte. Aufgrund des vom Menschen verursachten Klimawandels sei eine Zunahme an solch extremen Wetterbedingungen zu erwarten. (hg)