USA: Dreizehn Menschen durch Schüsse verletzt - Gedenkfeier Tatort?

Bogalusa - In den USA sind im US-Bundesstaat Louisiana am Samstagabend dreizehn Menschen durch Schüsse verletzt worden. In einer Mitteilung am Sonntag hieß es, dass in der Stadt Bogalusa im Nordosten des Bundesstaates mehrere Schüsse gefallen seien.

USA: Dreizehn Verletzte nach Schüssen im US-Bundesstaat Louisiana - ein Mensch in kritischem Zustand

Als die Polizei vor Ort eintraf, sei sie auf eine „extrem große Gruppe an Menschen“ getroffen. Diese sollen offenbar eine Gedenkfeier für einen Anfang Mai ermordeten Mann veranstaltet haben. Ob es Festnahmen gab, ist bislang nicht bekannt. Allerdings hieß es in der Mitteilung, dass sich zunächst kein Augenzeuge gemeldet habe, um zur Aufklärung des Zwischenfalls beizutragen. Eine der verletzten Personen befand sich laut Polizei in einem kritischen Zustand.

nz mit dpa