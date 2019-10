USA: Mann schießt in Bar um sich - vier Tote - Täter auf der Flucht

In Kansas City hat ein Mann vier Menschen erschossen. (Archivbild)

In Kansas City hat am Sonntagmorgen ein Mann um sich geschossen. Dabei hat er vier Menschen getötet und fünf verletzt.

Kansas City - In der Stadt Kansas City im Mittleren Westen der USA hat ein Mann in einer Bar am frühen Sonntagmorgen um sich geschossen und dabei vier Menschen getötet.

Fünf weitere seien verletzt worden, teilte die örtliche Polizei mit. Nach Angaben von US-Medien hatte der Mann die Bar in der Stadt im Bundesstaat Kansas betreten und daraufhin das Feuer eröffnet. Der Schütze sei noch nicht gefasst, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei. Details zum Täter und einem Motiv waren noch unklar.

In Österreich sorgt zudem ein grausamer Fünffach-Mord für Entsetzen: Ein junger Mann aus Kitzbühel hat seine Ex-Freundin, ihren neuen Freund und ihre Familie erschossen.

dpa