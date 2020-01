Mann geht baden - und übersieht dabei ein womöglich lebensgefährliches Detail

Bei Hitze schwimmen - eigentlich normal. Der Mann auf einem Foto brachte sich dabei in Lebensgefahr. Der Grund: Ein Bild zeigt, der Tod schwimmt mit.

Ein Mann will ganz entspannt einfach nur eine Runde schwimmen.

will ganz entspannt einfach nur eine Runde schwimmen. Was er nicht ahnt, er begibt sich damit womöglich in Lebensgefahr .

. Das drohende Unheil verbirgt sich auf dem Bild.

USA - Gerade, wenn es heiß ist, sehnt man sich nach einer Abkühlung. Das dachte sicher auch dieser Mann, der wie das Bild verrät, scheinbar vollkommen ahnungslos am Steg des Hauses einfach eine Runde schwimmen wollte. Was er dabei übersah, verrät ein genauer Blick. Das drohende Unheil befand sich direkt mit ihm im Gewässer.

Gruseliges Detail verbirgt sich im Dunkeln

Eigentlich sieht das Bild auf den ersten Blick aus wie ein Schnappschuss aus dem Urlaub. Die Sonne scheint und der Mann schwimmt gut gelaunt im Wasser. Doch schaut man genauer hin, fällt das grausige Detail auf: Direkt hinter dem Mann gleitet ein großes Krokodil durchs Wasser. Ob es sich bei dem großen Reptil allerdings um ein Krokodil oder um einen Alligator handelt, ist in diesem Fall nicht bekannt.

So schnell wird aus Spaß tödlicher Ernst

Schwimmen ist ja meist nicht wirklich lebensgefährlich. Jedenfalls, wenn man sich an einige Regeln hält und einige Dinge beachtet. Doch es gibt Orte, da sollte man besser vorsichtig sein. Wie zum Beispiel in Florida in den USA. Hier gibt es eher Alligatoren, sie sind, wenn man sie reizt, nicht weniger gefährlich als Krokodile, wie ein Mann feststellen musste, als er sich zu den Tieren begab.

Die großen Reptilien sind meist eine große Attraktion für Touristen. Die eigentlich eher menschenscheuen Tiere sind im Frühjahr besonders aktiv und können in der Brutzeit bis zu 70 Eier legen und ausbrüten.

Hier ist wirklich Vorsicht angesagt

Das Bild geht seit einiger Zeit durchs Netz. Es wurde mehrfach geliked und geteilt. Dienen tut es hoffentlich vor allem als abschreckendes Beispiel für andere Menschen. Was man definitiv daraus lernen kann: Besser zweimal hinschauen, wo man baden geht und noch viel wichtiger - mit wem.

fneu