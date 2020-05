Rassismus in New York: Polizei gerufen, „weil er schwarz ist“ – Frau suspendiert 

USA: Im Central Park in New York ist es zu einem rassistischen Vorfall gekommen.

In den USA löst eine Frau aus New York Empörung aus. Nach einem Wortgefecht mit einem Afroamerikaner ruft sie die Polizei. Rassismus-Vorwürfe werden laut.

Ein Rassismus-Vorfall in New York sorgt für Empörung.

sorgt für Empörung. Eine weiße Frau gerät mit einem schwarzen Mann in ein Wortgefecht.

Schließlich kommt die Polizei.

Update vom Mittwoch, 27.05.2020, 12.50 Uhr: Nachdem Amy Cooper nach einem harmlosen Wortgefecht mit Christian Cooper einen rassistisch motivierten Notruf getätigt hatte, hat sie ihr Arbeitgeber vorübergehend freigestellt. Auf Twitter schrieb ihr Arbeitgeber: „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und tolerieren keinen Rassismus. Während wir die Ermittlungen abwarten, haben wir unsere Mitarbeiterin vorläufig suspendiert.“ Der Vorfall hatte sich im Central Park in New York ereignet.

In response to an incident involving an employee on May 25th, Franklin Templeton issued the following statement. pic.twitter.com/8f2lMwK0r5 — Franklin Templeton (@FTI_US) May 26, 2020 In response to an incident involving an employee on May 25th, Franklin Templeton issued the following statement. pic.twitter.com/8f2lMwK0r5 — Franklin Templeton (@FTI_US) May 26, 2020 In response to an incident involving an employee on May 25th, Franklin Templeton issued the following statement. pic.twitter.com/8f2lMwK0r5 — Franklin Templeton (@FTI_US) May 26, 2020

Erstmeldung vom Dienstag, 26.05.2020, 20.23 Uhr: New York - Weil sie nach einem harmlosen Wortgefecht mit einem Afroamerikaner im Park die Polizei verständigte, hat eine Frau aus New York eine Welle der Empörung ausgelöst. Das Video vom Vorfall wurde inzwischen fast 26 Millionen Mal angeklickt und heizt die Debatte über rassistisch motivierte Notrufe in den USA an. Amy Cooper, so der Name der Frau, war im New Yorker Central Park mit ihrem Hund unterwegs, als sie auf Christian Cooper traf, der dort Vögel beobachtete (beide sind nicht miteinander verwandt).

USA: Rassismus-Vorwürfe nach Vorfall in New York

Sie führte ihre Hunde nicht an der Leine, obwohl dies in diesem Teil des Parks vorgeschrieben ist. Als Cooper sie darauf hinwies und mit seinem Handy filmte, rief die Frau die Polizei. „Hier ist ein afroamerikanischer Mann, ich bin im Central Park. Er filmt mich und bedroht mich und meinen Hund“, rief sie in ihr Telefon. Der Vorfall rief wütende Reaktionen hervor.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio nannte das Verhalten der Frau „schlicht und einfach rassistisch“. Sie habe die Polizei gerufen, „weil er schwarz ist“. Obwohl sie im Unrecht gewesen sei, habe sie den Mann als kriminell dargestellt. Die Frau zeigte sich reumütig.

USA: Nach Rassismus-Skandal in New York - Frau entschuldigt sich bei Christian Cooper

In einem Interview mit dem Sender NBC sagte sie, sie habe sich bedroht gefühlt und überreagiert. Sie bat Cooper und seine Familie um Entschuldigung. Ihr Arbeitgeber, die Investmentgesellschaft Franklin Templeton, suspendierte sie zunächst bis zum Abschluss der Ermittlungen. Cooper erklärte, er habe mit dem Video die Aufmerksamkeit auf solche Vorfälle lenken wollen. „Leider leben wir in Zeiten, in denen schwarze Männer als Ziele betrachtet werden, so wie es auch Ahmaud Arbery widerfahren ist“, sagte er dem Sender CNN.

USA und Rassismus: Ahmaud Arbery wurde erschossen

Ahmaud Arbery war Ende Februar beim Joggen in einem Wohnviertel der Stadt Brunswick erschossen worden. Die Ermittlungen in dem Fall kamen aber erst Anfang Mai nach der Veröffentlichung eines Videos der Tat und der dadurch ausgelösten öffentlichen Entrüstung ins Rollen. Inzwischen wurden drei Tatverdächtige festgenommen. Die tödlichen Schüsse auf den 25-jährigen Afroamerikaner wurden von vielen als Beweis für den tief verwurzelten Rassismus in Teilen der US-Gesellschaft gewertet.