USA: Polizei nimmt nach Geburtstagsparty Verdächtige fest

Kerzen mit den Namen der vier bei Schüssen getöteten Jugendlichen und Teddybären mit Abschlussmützen stehen vor dem Tanzstudio Mahogany Masterpiece in Dadeville, Alabama. © Kimberly Chandler/AP/dpa

Bei der Feier sind am Samstag vier Menschen getötet worden, vier weitere Opfer schweben noch in Lebensgefahr. Die Polizei nahm nun einen dritten Verdächtigen in dem Fall fest.

Montgomery - Die Polizei im US-Bundesstaat Alabama hat im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen während einer Geburtstagsparty drei Tatverdächtige festgenommen.

Bei der dritten Person handle es sich um einen 20-jährigen Mann, der der Polizei am Mittwochnachmittag ins Netz gegangen sei, wie die Polizei mitteilte. Am Dienstag seien bereits zwei Jugendliche im Alter von 17 und 16 Jahren festgenommen worden, sagte Jeremy Burkett von der örtlichen Polizei. Alle drei seien wegen Mordes angeklagt worden.

Die Gewalttat in dem Ort Dadeville hatte für Entsetzen gesorgt. Bei der Geburtstagsparty von Jugendlichen waren am Samstagabend vier Menschen getötet worden, zahlreiche weitere wurden verletzt. Vier Opfer seien weiter in Lebensgefahr, hieß es nun.

Die Polizei machte keine Angaben zum möglichen Motiv oder den Hintergründen. Zu dem Vorfall in dem Ort mit rund 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern kam es bei der Feier zum 16. Geburtstag eines Mädchens. Amokläufe und Schießereien gehören in den USA zum Alltag. dpa