Gewaltverbrechen auf Usedom: Frau entdeckt tote 18-Jährige in Wohnung

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht vor dem Wohnhaus, in dem Maria K. tot aufgefunden wurde.

Maria K. (18) wurde am Dienstagabend leblos in ihrer Wohnung auf Usedom aufgefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und ermittelt im persönlichen Umfeld der Toten.

Zinnowitz - Nach der Tötung der jungen Frau Maria K. in Zinnowitz auf der Ostseeinsel Usedom hat die Polizei ihre Spurensuche fortgesetzt. Eine Bekannte hatte die 18-Jährige am Dienstagabend in deren Wohnung leblos aufgefunden und die Behörden alarmiert. Eine Obduktion ergab, dass die 18-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war.

Die Getötete soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Stralsund mehreren Stichverletzungen erlegen sein. Nach der Tatwaffe werde noch gesucht. Zur genauen Todesursache äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

+ Spurensuche im ungelösten Mordfall der 18-Jährigen: Polizisten durchsuchen in Zinnowitz einen Altglascontainer. © dpa / Stefan Sauer

Am Donnerstagvormittag wurde erneut ein Fährtenhund eingesetzt. Bereitschaftspolizei durchkämmte systematisch das Umfeld des Hauses, in dem das junge Opfer gelebt hatte.

Tote auf Usedom: Ermittlungen im persönlichen Umfeld

Außerdem konzentriert man sich in den Ermittlungen auf Familie und Freunde der jungen Frau. Maria K. habe einen großen Freundeskreis und viele Kontakte in sozialen Medien gehabt, weshalb die Kontaktaufnahmen mit den Bekannten andauerten, hieß es.

Einen Tatverdächtigen habe die Polizei nicht. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Erst im vergangenen Jahr ist in München eine junge Frau an Stichverletzungen gestorben. Die 25-jährige Sofia wurde mit mehreren Messerstichen getötet, ihre Mutter (53) und ihr Bruder (15) schwer verletzt, wietz.de* berichtet.

dpa/mol

