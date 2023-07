RTL-Doku über Essstörung „Binge Eating“: Heilbronnerin aß bis zu 28.000 kcal pro Tag

Von: Fabian Girschick

Kreis_oben_links.jpg © Vanessa Gebauer

Über 23 Jahre litt Vanessa Gebauer an einer Essstörung. RTL-Moderatorin Miriam Höller wollte ihr nun im Rahmen einer Doku aus der Sucht helfen. Hat die Heilbronnerin „Binge Eating“ bekämpfen können?

In einem „extra“-Spezial beleuchtete RTL vor kurzem die häufigste Essstörung in Deutschland: Binge Eating. Bei dieser Krankheit kommt es zu regelmäßigen, nicht kontrollierbaren Essanfällen. Unter dem Motto „Tabuthema Fressfalle – endlich raus aus der heimlichen Ess-Sucht“ begleitete die Moderatorin Miriam Höller nun eine Betroffene.

Vanessa Gebauer leidet an „Binge Eating“: Sie aß früher bis zu 28.000 kcal pro Tag – und heute?

Vanessa Gebauer kommt aus Heilbronn und war zum Zeitpunkt der Doku bereits über 20 Jahren Binge Eaterin. Teilweise aß sie innerhalb von einer halben Stunde einen kompletten Tisch voller Süßigkeiten leer und schaffte es so auf bis zu 28.000 kcal pro Tag. Zum Vergleich: Der Normalbedarf an Tageskalorien liegt bei 2.000, also einem Vierzehntel.

Konventionelle Therapien zeigten bei Gebauer keinen Erfolg. Deshalb wollte ihr Miriam Höller, die selbst schwere Schicksalsschläge erlitt, mit verschiedenen Sozialexperimenten weiterhelfen. Und wie die Doku, die es nach wie vor auf RTL+ zu sehen gibt, zeigt – mit Erfolg. Doch handelte es sich dabei nur um kurzzeitige Fortschritte – oder ist Vanessa Gebauer nun vollständig gesund? echo24.de sprach mit ihr über den Dreh und wie es ihr heute geht.

Essstörung „Binge Eating“: Interview mit Vanessa Gebauer aus Heilbronn

Ist es dir schwergefallen, dich für das „extra“-Spezial von Kameras begleiten zu lassen?

Anfänglich war das super schwer. Aber das Team hat mich total bestärkt, sodass es relativ schnell sogar echt Spaß gemacht hat.

Wie hast du die Dreharbeiten erlebt? Und wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis, also der fertigen Reportage?

Die Dreharbeiten waren sehr intim und intensiv. Die Ernsthaftigkeit hinter diesem Thema wurde schnell erkannt, was es mir erleichterte, so transparent wie möglich zu sein. Das Ergebnis ist schön geworden, auch wenn ich es mir anders vorgestellt habe.

Hast du auf die Ausstrahlung hin viele Reaktionen erhalten? Falls ja, wie fielen diese aus?

Ich habe wahnsinnig viele Reaktionen erhalten. Alle fielen für mich persönlich ausschließlich positiv aus. Es wurde lediglich die Dauer der Reportage bemängelt. Viele hätten sich gewünscht, dass sich daraus eine Doku-Reihe ergeben hätte, um wirklich alles beleuchten zu können.

Besonders bewegt hat dich das Portraitshooting mit Starfotograf Christian Holzknecht. Warum hat dich dieses so mitgenommen?

Christian hat eine magische Ausstrahlung. Dieser Mann schaut einen nicht nur an, er schaut direkt in die Seele. Er wusste genau, was ich brauche, und hat es geschafft, dass ich mich von meinem Panzer lösen konnte.

Nachdem dir Miriam in Form von sich selbst ein „Spiegelbild vorgehalten“ hat, warst du ja über eine Woche lang frei von Fressanfällen. Wann haben diese wieder eingesetzt?

Ich habe mich während der Dreharbeiten getrennt. Dieser Stress hat dafür gesorgt, dass ich wieder die Kontrolle verlor.

Anschließend bist du dann in eine Bulimie gefallen. Hättest du gedacht, dass mit dem Ende des Binge Eatings eine neue Essstörung auf dich warten könnte?

Ja, ich war mir dessen bewusst, dass ich in ein anderes extrem verfallen könnte. Nachdem ich während der Abnahme immer wieder merkte, wie verlockend das Nichts-Essen sein kann, war mir bewusst, dass die Gefahr sehr groß ist und die Abnahme nur meine Gesundheit rettet, aber nicht den Kern der Essstörung.

Wie sieht es heute aus: Hast du noch mit Bulimie zu kämpfen oder konntest du diese nun ebenfalls besiegen?

Ich hatte seit 6 Wochen keinen Anfall mehr mit anschließender Gegenmaßnahme. Es bleibt spannend.

Was rätst du Betroffenen aus deinen eigenen Erfahrungen?

Diese stillen Kämpfe gegen sich selbst bringen nichts. Man selbst hat sich diesen Weg nicht ausgesucht, das alles hat einen Ursprung und genau an diesem muss man ansetzen. Ich empfehle wirklich jedem, professionelle Hilfe aufzusuchen. Aufarbeiten statt zerstören!

Und welche Tipps hast du vielleicht für die Angehörigen von Binge Eatern und Bulimie kranken Menschen?

Zunächst einmal wäre direkte Konfrontation definitiv der falsche Weg. Suchtkranke erkennen es in diesem Moment nicht als Hilfe, sondern als Angriff. Auch hier empfehle ich, sich professionelle Hilfe an die Seite zu holen.

Gibt es noch irgendetwas, das in dem „extra“-Spezial nicht erwähnt wurde, aber dir wichtig erscheint?

Zum Einen hat mir gefehlt, dass der Ursprung solcher Erkrankungen nicht aufgezeigt wurde. Des Weiteren hat mir die Erwähnung der Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige gefehlt. Info Telefon der BZGA: 0221 892031