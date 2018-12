Schnelles Plätzchen: Vanillekipferl ohne Gefriemel

Es gibt Plätzchen, die liebt jeder. Dazu zählen auf jeden Fall Vanillekipferl. Hier das Rezept der Kasseler Foodbloggerin Christina Heß.

Da es doch etwas fummelig ist, bis Vanillekipferl die richtige Form haben, und sie außerdem leicht brechen, wenn man sie noch warm im Zucker wälzt, war die Idee, sie einfach in eine schneller gemachte Form zu bringen, naheliegend, so Christina Heß, die seit 2012 über Rezepte, Essen und Trinken bloggt. Und wieso eigentlich im Zucker wälzen, wenn man eine dicke Puderzuckerschicht bekommen kann? Eben.

+ Vanillekipferl mal anders: Bloggerin Christina setzt auf eine einfache Form. © Heß

Zutaten:

500 g Mehl

Fünf Eigelb

250 g weiche Butter oder Margarine

150 g Zucker

Zwei Teelöffel Vanille

Eine Prise Salz

ca. 200 g Puderzucker und etwas gemahlene Vanille zum Wälzen

+ Abkühlen: Nach dem Backen müssen die Plätzchen abkühlen, bis sie nur noch lauwarm sind. © Heß

Zubereitung:

Alle Zutaten verkneten, bis ein glatter Teig entsteht. Diesen nun in fünf Rollen teilen und in Alufolie gewickelt für circa zwei Stunden in den Kühlschrank legen. Danach die Rollen vorsichtig weiterrollen, bis sie nur noch einen Durchmesser von etwa zwei Zentimetern haben. Mit einem scharfen Messer die Rollen in kleine Stücke schneiden (ca. jeweils ein bis zwei Zentimeter lang). Auf einem Blech verteilen und bei 180 °C ca. 18 – 20 Minuten backen.

Sobald sie etwas abgekühlt und nur noch lauwarm sind, müssen sie in Puderzucker mit etwas Vanille gewendet werden. Dafür alles in einen tiefen Teller geben und gut und vorsichtig durchmischen. Die Vanillekipferl komplett erhalten lassen und luftdicht verpackt aufbewahren.

Man kann die Kipferl auch noch ein zweites Mal im Puderzucker wälzen.

+ Fertig: So lecker sehen Christinas Vanillekipferl aus. © Heß

Weitere Rezepte von Christina Heß gibt es auf christinamachtwas.de.

Weitere Adventstexte finden Sie auf HNA.de unter dem Stichwort Advent.