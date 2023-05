Trendreport 2022 zeigt: Vegan ist Spitzenreiter bei Backwaren – „Die Zukunft isst pflanzlich“

Von: Lea Seitz

Teilen

Immer mehr Deutsche sind Veganer. Das spiegelt sich auch in Backwaren wider – wie vom Backzutaten-Trendreport 2022 bestätigt wird.

München – In letzter Zeit ist eine deutliche Zunahme der tierfreien Angebote in Restaurants und Supermärkten zu bemerken: Sie reichen vom „VeggieSchmaus“, einer veganen Fleischkäsealternative, über „VeggieChickn“ bis hin zu veganem Kuchen und süßen Teilchen ohne tierischen Zusatz. Im Gegensatz zu der veganen Soße aus der Höhle der Löwen kommen diese auch scheinbar gut an.

„Das Angebot wird weiter wachsen“: Vegan ist Spitzenreiter bei den Backwaren

So stellt auch der Backzutaten-Trendreport 2022 des Wissensforums Backwaren fest: „Insbesondere das Angebot an veganen Produkten hat über die Jahre zugenommen.“ Weiter heißt es: „[Es] wächst kontinuierlich weiter, was die gute Akzeptanz und steigende Nachfrage untermauert.“

In veganen Backwaren sieht der Backzutaten-Trendreport 2022 ein Wachstumspotenzial von 100 Prozent. © Michael Reichel / dpa

Der Report stellt fest, dass das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung bereits seit Jahren zunimmt. Durch die Corona-Pandemie hat das Thema Gesundheit noch einmal einen höheren Stellenwert eingenommen. Wie sich dies in den nächsten Jahren auf das Thema Backwaren auswirken wird? Darauf gibt der Trendreport eine eindeutige Antwort:

Eine wachsende Zielgruppe der Backstuben: Veganer und Flexitarier

Bei veganen, beziehungsweise pflanzenbasierten (Plant Based), Backwaren wird mit 100 Prozent das größte Wachstumspotenzial erwartet. Bei pflanzenbasierten Backwaren geht es im Gegensatz zu veganen nicht zwingend um einen vollständigen Verzicht auf tierische Produkte. Stattdessen geht es lediglich darum, diese zu reduzieren. Pflanzenbasierte Backwaren sprechen also besonders Flexitarier an, die zwar nicht gänzlich auf tierische Produkte verzichten, aber an einem reduzierten Konsum interessiert sind.

Dass Liebe auch bei Veganern durch den Magen geht, kann man übrigens an dieser Geschichte sehen, in der auch Backwaren eine nicht unerhebliche Rolle spielen.