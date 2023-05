Studentinnen aus Stuttgart entwickeln einen veganen Mozzarella

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Paulina Welzenbach, Cora Schmetzer und Anna-Lena Wahl (von links) von der Uni Hohenheim haben mit ihrem veganen Mozzarella den zweiten Platz bei einem Ideenwettbewerb belegt. © FEI TROPHELIA Deutschland 2023

Pflanzliche Ersatzprodukte für Käse liegen im Trend. Das haben auch drei Studentinnen der Uni Hohenheim erkannt. Ihr veganer Mozzarella belegte bei einem Ideenwettbewerb den 2. Platz.

Stuttgart - Vegane Ersatzprodukte für Fleisch oder Käse werden immer beliebter. 2022 ernährten sich etwa 1,58 Millionen Deutsche vegan – bereits 170.000 mehr als im Vorjahr. Auch Paulina Weizenbach, Cora Schmetzer und Anna-Lena Wahl von der Universität Hohenheim (Stuttgart) beschäftigen sich seit geraumer Zeit mit der Frage, wie man tierische Produkte durch pflanzliche ersetzen kann. Nun gelang den Studentinnen ein besonderer Coup: Mit ihrer veganen Alternative zum Mozzarella-Käse belegten sie beim Ideenwettbewerb „Trophelia Deutschland“ den 2. Platz. Seit 2010 wird der Wettbewerb vom Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) als Vorentscheid des europäischen Wettbewerbs „Ecotrophelia“ ausgeschrieben.

„Mozzabella“ lautet der wohlklingende Name des veganen Käses, den die jungen Frauen im Rahmen ihres Studiums der Lebensmittelwissenschaften entwickelt haben. Im Vergleich zu Stärke-basierten Käse-Alternativen sind „Mozzabellas“ auf Basis regionaler Linsen hergestellt und somit besonders reich an Proteinen und Ballaststoffen. Der geringe Fettgehalt wird durch Cashewnüsse ausgeglichen, die laut der Studentinnen für einen cremigen Geschmack sorgen sollen.

Veganer Mozzarella-Käse besticht durch hohen Proteingehalt

Wie Paulina Weizenbach erklärt, könne der „Mozzabella“ in Sachen Proteingehalt mit dem „echten“ Mozzarella-Käse mithalten. „Unser Produkt enthält 17 Prozent Protein, Mozzarella 18 Prozent.“ Ein weiterer Vorteil: Der Anbau der enthaltenen Linsen erfolgt regional und damit klimafreundlich. Angepflanzt werden die Linsen hauptsächlich in Baden-Württemberg und Hessen.

Mit dem Ideenwettbewerb Trophelia Deutschland fördert der FEI den studentischen Nachwuchs an Hochschulen in ganz Deutschland. Gesucht werden alljährlich die besten Ideen für innovative Lebensmittelprodukte, die auch mit einem ökologischen Mehrwert überzeugen. Teilnehmen können Studenten der Lebensmittelwissenschaften sowie von angrenzenden Disziplinen.

Veganer Käse: Pflanzliche Ersatzprodukte sind im Supermarkt immer häufiger vertreten

Welches Potenzial in pflanzlichen Ersatzprodukten für Fleisch und Käse liegt, haben nicht nur die Erfinderinnen von Mozzabella erkannt. Vegane Alternativen findet man im Supermarkt immer häufiger. Auch ein junges Start-up aus Stuttgart will mit veganem Käse durchstarten. „Während es für Fleisch und Milch schon viele gute Ersatzprodukte auf dem Markt gibt, sieht es, was den Käse-Ersatz betrifft, eher mau aus“, sagte einer der Gründer im Gespräch mit BW24. Die Ambitionen, etwas noch nie Dagewesenes zu erschaffen, sind hoch.