Überflutete Gänge, Rettungswesten-Alarm: Passagiere erleben „pure Hölle“ auf Kreuzfahrtschiff

Von: Moritz Bletzinger

Die Ruhe nach dem Sturm: Am Morgen zeigte ein Passagier der „Carnival Sunshine“, wie es nach der unruhigen Nacht auf Deck aussah. © Screenshot/Twitter

„Elf Stunden pure Hölle“ mussten Passagiere auf der „Carnival Sunshine“ überstehen. Das Kreuzfahrtschiff steuerte in einen Sturm. Es kursieren dramatische Videos.

Charleston – Dieser Boots-Trip nach Charleston in South Carolina wurde für alle an Bord zur Tortur. Das Kreuzfahrtschiff „Carnival Sunshine“ geriet über Nacht in einen Sturm. Passagiere sprechen von einem Albtraum. Wasser brach ein, Crew-Mitglieder mussten ihre Zimmer verlassen und Reisende verbrachten die unruhige Nacht offenbar lange im Ungewissen.

„Überrascht, dass ich noch lebe“: Kreuzfahrt-Passagier schildert Sturm-Szenen von „Carnival Sunshine“

„Alles wankte, alles schaukelte. Es waren elf Stunden pure Hölle“, berichtet Sharon Tutrone im Gespräch mit ntv. „Ich habe wirklich gedacht, dass wir kentern. Es war furchterregend.“ Die „Carnvial Sunshine“ war offenbar trotz unsicherer Wetterlage in See gestochen und wurde dann von einem Sturm erwischt. Stundenlang schaukelte das Schiff und konnte deshalb lange nicht am Zielhafen anlegen.

„Ich bin überrascht, dass ich noch lebe“, sagt ein Bill Hassler, ebenfalls Passagier, zu CNN. Andere Mitreisende sollen „weiß wie Geister“ gewesen sein.

Heftige Bilder von Kreuzfahrtschiff: Chaos und überflutete Gänge auf der „Carnival Sunshine“

„Der Wind hat geheult. Alles, was ich sehen konnte, war eine dichte Wand aus Sprühwasser und Regen. Die Balkon-Begrenzung neben unserer Kabinentür ist aus ihrer Verankerung gebrochen und hat fürchterlich nach vorn und hinten geschlagen“, beschreibt Hassler die Szene.

„Die Decke und Wände haben geknarrzt. Das Schiff hat furchtbare Geräusche gemacht und manchmal gewaltig vibriert, als würde der Motor gegen die wogenden Wellen kämpfen“, führt er aus. Der Nachrichtendienst „Crew Center“ veröffentlichte ein Video der überfluteten Gänge.

„Was wir durchgestanden haben, ist unbeschreiblich“: Kreuzfahrt-Passagier kritisiert Crew nach Sturm

„Was wir durchgestanden haben, ist unbeschreiblich“, sagt ein weiterer Fahrgast zu abcnews4.com, „es nicht nur selbst zu spüren, sondern auch zu sehen und zu hören, wie es jeden einzelnen Menschen um einen herum trifft – Erwachsene, Kinder und ältere Menschen. Das werde ich nie vergessen.“

„Sie haben uns nicht beruhigt, uns nicht gesagt, was los ist, sie hätten uns auf den neuesten Stand bringen und uns etwas mitteilen können“, kritisiert er die Kreuzfahrt-Crew. Lediglich einen Rettungswesten-Alarm gab es wohl, dann waren viele Passagiere auf sich alleine gestellt.

Kreuzfahrtschiff „Carnival Sunshine“ gerät in Sturm: Veranstalter meldet keine Verletzten

Der Veranstalter teilte mit, einige Passagiere seien während des Sturms medizinisch behandelt worden. Schwer verletzt habe sich aber niemand. „Unser medizinisches Personal half einer kleinen Anzahl von Gästen und Besatzungsmitgliedern, die kleinere Hilfe benötigten. Die anhaltenden Auswirkungen des Wetters auf die Region um Charleston verzögerten die Ankunft des Schiffes am Sonntag, sodass sich auch die Einschiffung für die nächste Reise verzögerte. Wir danken allen unseren Gästen für ihre Geduld und ihr Verständnis“, sagte ein Sprecher zu News 4.

Nach dem Sturm-Vorfall hatten die Reisenden sicherlich guten Grund zur Beschwerde.