Corona bei Amazon: Mitarbeiter dürfen keine FFP2-Masken tragen

Gesundheitsgefahr

+ © Philipp Schulze/dpa Bei Amazon in Winsen (Luhe) in Niedersachsen ist das Tragen von FFP2-Masken verboten. © Philipp Schulze/dpa

Beim Internetriesen Amazon im niedersächsischen Winsen (Luhe) ist das Tragen von FFP2-Masken zum Schutz vor Corona verboten. Der Grund dafür ist äußerst simpel.

Seattle/Winsen (Luhe, Niedersachsen) – Gewinn auf Kosten der Gesundheit von Mitarbeitern: Im Logistikhub von Amazon im niedersächsischen Winsen (Luhe) ist in der Corona-Pandemie das Tragen von FFP2-Masken verboten. Erlaubt sind dort laut einem Aushang nur die einfachen medizinischen OP-Masken. Wer eine FFP2-Maske trägt, soll dies laut der Gesetzlichen Unfallkasse nicht länger als 75 Minuten bis zwei Stunden tun. Bei leichter Tätigkeit kann die Dauer auf drei Stunden ausgeweitet werden.

Gesundheitsexperten werfen dem Unternehmen vor, dass man hier Gewinn auf Kosten der Gesundheit von Mitarbeitern macht. Schon in der ersten Welle der Corona-Pandemie hatte es an dem Standort in Winsen (Luhe) einen Ausbruch von COVID-19 gegeben. Was ist der Grund für das Verbot der FFP2-Masken bei Amazon in Niedersachsen*. * nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.