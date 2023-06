Sportler stirbt nach Zeckenbiss: Das steckt hinter dem „Rocky-Mountain-Fleckfieber“

Von: Julia Schöneseiffen

Der Motorsportler Douglas Costa ist mutmaßlich an dem Rocky-Mountain-Fleckfieber (RMSF) gestorben. Doch was steckt hinter dem RMSF?

Sao Paulo – Der brasilianische Rennfahrer Douglas Costa und seine Freundin Mariana Giordano sollen in Folge eines Zeckenbisses verstorben sein, das berichten brasilianische Medien. Einige Tage nach einem gemeinsamen Ausflug in eine ländliche Gegend, rund 100 Kilometer von Sao Paulo, soll das Pärchen unter Krankheitssymptomen gelitten haben. Am 7. Juni wurde Costa schließlich in ein Krankenhaus gebracht, wo das Rocky-Mountain-Fleckfieber (RMSF) diagnostiziert wurde. Wenig später erlagen der Sportler und seiner Freundin der Krankheit. Doch was steckt hinter dem RMSF?

Wie wird das Rocky-Mountain-Fleckfieber übertragen?

Das Rocky-Mountain-Fleckfieber (RMSF) ist eine durch Zecken übertragene Krankheit, die durch den Erreger Rickettsia rickettsii hervorgerufen wird, so das Robert-Koch-Institut. Die Übertragung des Bakteriums erfolgt vor allem durch die Hund- und die Waldzecke. Das RMSF wird vermutlich nicht direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Die Inkubationszeit beträgt 3 bis 14 Tage, im Schnitt aber eine Woche. Dem MSD Manual zufolge verläuft die Krankheit umso schwerer, je kürzer die Inkubationszeit ist.

Welche Symptome zeigen sich beim RMSF?

Folgende Symptome können sich bei dem Rocky-Mountain-Fleckfieber zeigen:

Rasch ansteigendes, hohes Fieber

Kopf- und Gliederschmerzen

Müdigkeit

Benommenheit

Übelkeit

Erbrechen

Durchfall

Gelbsucht

Neurologische Ausfallssymptome

Quelle: Robert-Koch-Institut

Nach drei bis fünf Tagen kommt es bei den meisten Betroffenen zu Hautausschlag, zu Beginn meist an den Hand- und Fußflächen. In schweren Fällen kann es zu Blutdruckabfall, Schockzustand, Herzrasen und Nierenversagen kommen. Diese Komplikationen können innerhalb kurzer Zeit zum Tode führen.

Wie tödlich ist das RMSF und gibt es eine Heilung?

Die „Tödlichkeit“ des RMSF beträgt ohne Behandlung 20 bis 80 Prozent. Bei einer rechtzeitigen Behandlung mit Antibiotika sinkt diese auf etwa drei bis fünf Prozent. Nach Ablauf der Infektion besteht eine solide Immunität.

Das Rocky-Mountain-Fleckfieber wird mit dem Antibiotikum Doxicyclin behandelt. Für eine erfolgreiche Behandlung ist vor allem ein frühzeitiger Therapiebeginn wichtig.

Gibt es das Rocky-Mountain-Fleckfieber auch in Deutschland?

Das RMSF kommt vorwiegend in den USA und in Mittel- und Südamerika vor. Dabei kann es vor allem in den Monaten von März bis September zu Infektionen kommen. Denn in dieser Zeit sind adulte Zecken aktiv und Menschen halten sich häufig in zeckenbesiedelten Gebieten auf, so das MSD Manual. In Deutschland kommt das RMSF nicht vor. Dafür steigen hierzulande die Fälle der von Zecken übertragenen Borreliose.

So kann man sich vor RMSF schützen

Um sich vor dem Rocky-Mountain-Fleckfieber und anderen durch Zecken übertragene Krankheiten zu schützen, gibt es einige Vorsichtsmaßnahmen, die verhindern können, dass Zecken überhaupt an die Haut gelangen:

Auf den Wegen bleiben

Die Hose in Stiefel oder Socken stecken

Langärmelige Oberteile tragen

Auftragen von Zeckenschutzmittel

Keine Wildtiere streicheln oder berühren

Quelle: Centers for Disease Control and Prevention

Nach dem Aufenthalt im Freien, vor allem im Gras, Gebüsch und Unterholz, sollten Kleidung und Körper dennoch gründlich auf Zecken untersucht werden. (jsch)