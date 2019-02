Verfassungsrichter bremsen Hessens Polizei beim Kennzeichen-Abgleich

Es passiert beispielsweise auf der A3 bei Limburg: Unbemerkt von den Insassen scannt die Polizei die Nummernschilder sämtlicher Autos. Nun schreitet das Bundesverfassungsgericht ein.

Das Bundesverfassungsgericht hat die hessischen Regelungen für den automatischen Abgleich von Kfz-Kennzeichen mit Fahndungsdaten zum Teil für verfassungswidrig erklärt. Die Vorschriften verstießen gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, heißt es in den am Dienstag veröffentlichten Beschlüssen (Az. 1 BvR 2795/09 u.a.). Auch die Gesetze in Baden-Württemberg und Bayern wurden von den Karlsruher Richtern beanstandet. Geklagt hatten betroffene Autofahrer.

Bei dem Abgleich werden mit speziellen Geräten die Nummernschilder aller vorbeifahrenden Autos von der Polizei gescannt und kurz mit Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung erfasst. Die Insassen bekommen davon nichts mit. Gibt es keinen Treffer, dann werden die Daten sofort wieder gelöscht. Zeigt das System eine Übereinstimmung an, überprüft ein Beamter den Fall und schlägt gegebenenfalls Alarm.

Ein Sprecher des hessischen Innenministeriums in Wiesbaden erklärte, der Kennzeichen-Abgleich werde nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Das Ministerium wolle die geforderten gesetzlichen Anpassungen "sorgfältig prüfen". Die hessische Polizei setzt den Angaben zufolge seit 2006 automatische Kennzeichenlese-Systeme ein - derzeit nur noch vereinzelt an der Autobahn 3 nahe Limburg. 2017 habe es 5129 Treffer gegeben, teilte der Sprecher weiter mit. Sie hätten zu insgesamt 344 Kontrollen geführt.

Der Kennzeichen-Abgleich zur Gefahrenabwehr ist in den Polizeigesetzen der Länder geregelt. Gegenstand der Klagen waren nur die Vorschriften in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Sie dürfen in dieser Form höchstens bis Ende des Jahres in Kraft bleiben. Auch andere Länder haben solche Kontrollen vorgesehen.

Die Verfassungsrichter hatten 2008 schon einmal wichtige Vorgaben zum Kennzeichen-Abgleich gemacht. Damals erklärten die Richter die Vorschriften in Hessen und Schleswig-Holstein für nichtig, weil sie unverhältnismäßig und unklar waren. So sei etwa nicht auszuschließen gewesen, dass über längere Zeit ganze Bewegungsprofile erstellt würden. Diesmal monierten die Verfassungsrichter unter anderem, dass Hessen künftig die Fahndungsdaten enger eingrenzen muss, mit denen beim konkreten Einsatz abgeglichen wird. Zur Schleierfahndung dürfen die Scans nur mit Grenzbezug und nicht auf allen Durchgangsstraßen eingesetzt werden.

"Die Grenzen für den Einsatz von Kennzeichenkontrollen sind derzeit viel zu weit", kritisierte der rechtspolitische Sprecher der Linken-Fraktion im Landtag, Ulrich Wilken. Alle, die in Hessen mit dem Auto unterwegs sind, seien mit erheblicher Wahrscheinlichkeit bereits unbemerkt in eine solche Kontrolle geraten. Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Nancy Faeser, erklärte: "Offensichtlich hat man im Hessischen Innenministerium das erste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur automatisierten Kennzeichenerfassung aus dem Jahr 2008 nicht verstanden - oder man hat es bewusst ignoriert." (lhe)