Vergewaltigung auf der Königstraße in Stuttgart war „frei erfunden“

Von: Nadja Pohr

Am frühen Samstagmorgen des 29. Juli soll eine 27-jährige Frau in Stuttgart vergewaltigt worden sein. Die Ermittlungen ergaben nun, dass die Tat erfunden war. (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Eine vermeintliche Vergewaltigung auf der Königstraße verunsicherte die Menschen in Stuttgart. Die Ermittlungen ergaben jetzt jedoch: Die Tat war erfunden. Die Bürger zeigen sich fassungslos im Netz.

Stuttgart - Am frühen Samstagmorgen des 29. Juli soll eine 27-jährige Frau in Stuttgart vergewaltigt worden sein. Nach tagelanger Ermittlung nun die Kehrtwende in dem Fall: Die Vergewaltigung war gelogen. BW24 berichtet über die Hintergründe der erfundenen Straftat, die die Bürger in Aufruhr versetzte.

Gegenüber der Polizei gab die Frau an, dass sie auf dem Weg Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof von drei Männern angesprochen und nach Feuer gefragt worden sei. Als die Frau weitergehen wollte, sollen zwei der Männer sie festgehalten und der dritte sich an ihr vergangen haben. Die Beamten starteten nicht nur sofort die Fahndung nach den Tätern, sondern erhöhten auch die Zahl der Einsatzkräfte in der Königstraße.