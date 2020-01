Mädchen (15) in Waldstück vergewaltigt - Anklageschrift offenbart schockierend brutale Details

Der Angeklagte und sein Rechtsanwalt im Gerichtssaal in Dortmund.

Ein 15-jähriges Mädchen wird vergewaltigt. Der Täter geht mit schockierender Brutalität vor. Das sagte er beim Prozessauftakt in Dortmund.

Bergkamen - Vor dem Dortmunder Landgericht hat der Prozess um einen mutmaßlichen Vergewaltiger (33) aus Bergkamen (NRW) in der Nähe von Dortmund begonnen.

Auf schockierend brutale Weise soll der aus Polen stammende Mann am 13. Juli vergangenen Jahres in der Nähe seiner Wohnung eine 15-jährige Schülerin mit massiven Faustschlägen zu Boden geschlagen, unter vorgehaltener Waffe das Mädchen in ein nahe gelegenes Waldstück gezerrt und sexuell attackiert haben. Das berichtet WA.de*.

Nach erneuten Schlägen soll er das schwer verletzte Mädchen hinter einen Bahndamm getragen und hier vergewaltigt haben. Das Mädchen rettete sich schwerstverletzt mit mehrfachen Schädelbrüchen mit letzter Kraft auf eine Straße.

So wirr reagierte der dickliche Mann mit schütterem Haar auf die Verlesung der Anklageschrift. Das droht ihm jetzt.

